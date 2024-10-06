Денацифицирован зять Ирины Фарион

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На фронте погиб 35-летний Василий Особа – зять националистки Ирины Фарион, минувшим летом застреленной во Львове.

Олег Тягнибок, главарь партии «Свобода», к которой принадлежала покойная Фарион, уточнил, что её зять был денацифицирован на Северском направлении, где числился минометчиком в составе сформированного националистами «Легиона Свободы».

Дочь Фарион София Семчишин также подтвердила смерть супруга, опубликовав семейное фото – у погибшего осталось двое детей.