Денацифицирован зять Ирины Фарион
06.10.2024 16:20
(Мск) , Львов
На фронте погиб 35-летний Василий Особа – зять националистки Ирины Фарион, минувшим летом застреленной во Львове.
Олег Тягнибок, главарь партии «Свобода», к которой принадлежала покойная Фарион, уточнил, что её зять был денацифицирован на Северском направлении, где числился минометчиком в составе сформированного националистами «Легиона Свободы».
Дочь Фарион София Семчишин также подтвердила смерть супруга, опубликовав семейное фото – у погибшего осталось двое детей.
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