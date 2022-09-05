Денацифицировать всю РФ, кроме Дагестана – Зе-депутат

Новости Украины

В случае победы коллективного Запада над русскими, Российскую Федерацию необходимо на несколько десятков лет превратить в «Ирак».

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный вариант – это демонтаж Российской империи, и построение отдельных национальных государств. Со своей судьбой, со своей экономикой, со своими партнерами и союзниками. Когда Россия будет не империя, будет среднего размера европейское государство. И тогда – она сможет строить свою политическую нацию, тот, кто это поддержит. Других путей не существует. И только тогда она перестанет угрозой быть не только Украине, не только Казахстану, но и всему остальному миру», – рассуждал Дунда.

По его словам, на той части территорий, которые якобы останутся от Российской Федерации, нужно будет проводить денацификацию – и процесс распада, который начался в 1989 году, должен неизбежно закончиться.

«Что делать с ядерным оружием? Это то, на что наши западные партнеры побоялись ответить в 1991 году. О том, что, все-таки, надо его ликвидировать на этой территории. Чтобы оно не было предметом шантажа. А что делать с сырьем, которое, используя, как в свое время использовал Саддам Хусейн, как предмет оружия? Ну, наверное, тогда нужно поступать как тогда с Ираком – продовольствие в обмен на нефть. Поставить под международный контроль сырьевую базу, хотя бы на 10-20 лет. Естественно, нужно делать денацификацию, не всей территории (какую денацификацию делать Дагестану?), а той небольшой части российского государства, которая останется как независимое национальное государство. Тот процесс, который начался в 1989 году, распад Российской империи, Советской империи, он должен закончиться», – мечтает украинец.