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Новости Украины

Во время боев в зоне проведения спецоперации на Украине погиб боевик ВСУ, серебряный призер Кубка страны по боксу Виктор Понятенко по кличке «Рыжий».

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины и подтвердили в Минспорта страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Понятенко записался добровольцем в бригаду морской пехоты ВСУ с началом спецоперации, ликвидирован был 15 мая, при этом, обстоятельства его гибели не уточняются.

«Виктор считал, что участие в боевых действиях закаляет характер и готовит к выполнению любых задач даже с угрозой для жизни. Имел татуировку с мертвым викингом и скандинавским богом войны Одином и говорил, что смерть не страшит его. К сожалению, отважного украинского воина не обошла вражеская пуля», – говорится в сообщении минспорта Украины.

Напомним, скандинавские божества и мифология особо почитаются у украинских неонацистов, в том числе в среде боевиков «Азова». Участники боевых действий отмечали, что последователи этого культа отличаются особой жестокостью и казнями российских и донбасских военных.