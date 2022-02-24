«Денацификация Украины становится неизбежной»: Кремль сообщил об обращении ЛДНР

24.02.2022  00:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Главы ДНР и ЛНР обратились к руководству России с просьбой помочь «в отражении украинской агрессии» на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главы ДНР и ЛНР обратились к руководству России с просьбой помочь «в отражении украинской...

В заявлениях, подписанных Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, отмечается, что граждане республик вынуждены эвакуироваться в Россию, в то время, как ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре ЛДНР.

«Теперь должен быть ответ России – прямой, четкий и однозначный! Его ждут! Очень ждут, затаив дыхание, и на позициях, и в полупустых домах и в лагерях беженцев на российской территории!» – пояснил советник МИД ЛНР Родион Мирошник.

Одновременно заявление как «депутат Верховной рады последнего легитимного созыва» распространил Олег Царев – там дается понять, что «денацификация» ждет всю Украину.

«Нам всем нужен мир! Но никакой мир на Украине невозможен без денацификации – искоренения фашизма, антисемитизма, русофобии, «эскадронов смерти», «добробатов», «титушек», заказчиков и исполнителей политических убийств, которых последние 8 лет так старательно выкармливали прежние украинские власти.

Денацификация Украины становится уже неизбежной. Обещаю сделать все возможное ради того, чтобы неонацистская мразь больше никогда не смогла поднять голову на нашей родной Украине», – пишет Царев.

На брифинге в Пентагоне уже заявили, что наблюдают «начало вторжения» – так там трактуют скопление российских войск у границы с Украиной. А одно из турецких агентство распространило фотографии армейских колонн в маскировке.

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