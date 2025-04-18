Денацификация Украины затянется на сотни лет – полковник Баранец
Проблема денацификации Украины и устранения всей антироссийской политики этой страны может занять еще не одну сотню лет.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дорогие друзья, давайте говорить прямо. Денацификация — это не на год, и на два, и даже не на одно столетие. Я понимаю, что искоренение нацизма и бандеровщины как идеологического филиала нацизма — это даже за 50 лет можно вряд ли решить эту задачу. Это смена власти, это смена Конституции, это смена государственной идеологии, это смена политики СМИ, образования, наказания преступников. Это люстрация, это отмена законов, которые легализуют, там, дискриминацию языка, религии, политического убеждения и так далее. Это новые законы, это система административных и уголовных организаций. Вы представляете, какие задачи стоят, и как же мы можем решить эту задачу?
Ведь мы же еще не решили, а какой будет Украина после того, как мы закончим специальную военную операцию. А вы уверены, что часть не отдадут Польше, часть Венгрии, часть Румынии. Вы хотя бы теоретически себе это представляете или нет? А жалкий клочок в центре, вокруг Киева, ну может 7-8 областей достанутся, но там тоже нужно будет, чтобы идеология находилась под контролем новой власти. Так что, вы знаете, там нужны люди, которые бы отвечали нашей идеологии, которые бы проводили нашу политику. И как это долго может быть, я не знаю», – заявил Баранец.
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