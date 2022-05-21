«Денационализировать и выйти» – Ваджра призвал освобождать Украину без Галичины

Новости Украины

Украинство из галичан можно выкорчевать только теми же методами, какими в них оно вбивалось австрийцами – расстрелами и концлагерями.

Об этом в эфире YouTube-канала «Альтернатива» заявил бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с высоты своих знаний об украинском вопросе могу сказать, что если забирать всю эту исконно русскую территорию, политую тысячу лет русской кровью, отдавать её никому нельзя. Но кусок этой территории на Западе, он давно не наш. Более того, скажу, что это гнойник. Когда-то двумя людьми было совершено две стратегические ошибки. Александром I, когда он не забрал Галицию, когда отдал её австрийцам, и Иосифом Сталиным, когда он её забрал в 1939 году. Либо надо было тогда не отдавать, после войны 1812 года, либо уже не брать в 1939-м. Потому что все эти токсины, которые отравили эту огромную территорию, свели её с ума, они пошли из Галиции. Нам Галицию нельзя брать. Нам надо туда зайти, «поприветствовать» их хорошенько, демилитаризировать, денационализировать – и выйти», – заявил Ваджра.

Он раскритиковал «ура-патриотов», которые выступают за то, чтобы во что бы то ни стало вернуть контроль над Галицией.

«Задача государственной политики – не нахапать как можно больше. А то мы «кровью полили там», так мы кровью полили и всю Восточную Европу, и в Париже кровь проливали, и в Берлине, так что это значит? Мы должны брать то, что наше, то, что нам потом поперёк горло не встанет. А Галиция – это специфическая территория со специфическим населением, которое дрессировали не одно столетие. У них русофобия уже с молоком матери. В Галиции москалями детей пугают. Это не выкорчевать. Посмотрите, сколько лет была советская власть, так называемый «тоталитарный режим». Что получилось на выходе? Как только система вся рухнула, мы получили то, что получили. И они теперь идут стройными колоннами под нацистскими флагами с нацистскими речёвками, и пропитаны все русофобией и ненавистью к Росии. Хотя советская власть там была не одно десятилетие. В своё время их и истребляли, и что только не делали. Вы же понимаете, что их надо переделывать, как их когда-то австрийцы переделывали из русинов в украинцы? Вы готовы расстреливать? В концлагеря надзирателями вы готовы идти? Я – нет», – заключил Ваджра.