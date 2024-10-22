«Денег меньше, но вы держитесь»: о чем Остин пошептался с Зеленским

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Министр обороны США Ллойд Остин приезжал в Киев, чтобы донести до Владимира Зеленского итоги состоявшегося накануне совещания лидеров ведущих стран Запада по ситуации на Украине.

Всё выглядит так, что у натовцев пока отсутствует единый план на ближайшее время, о чем свидетельствует и сокращение финансирования нужд Киева, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» российский политолог Сергей Марков.

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«Лидеры США, Британии, Франции, Германии решали, какова должна быть стратегия Запада и Украины в войне против России. Либо пойти по пути эскалации, либо пойти по пути достижения мира, либо продолжать как есть. Вот они что-то решили тайно, никто об этом не знает пока. Может, кстати, и ничего не решили. Но если ничего не решили, значит, все продолжается, как идет. Вот, нужно было Зеленскому рассказать, поставить его в известность об этом», – сказал эксперт.

Он скептически воспринял объявление Остином в Киеве о выделении 400 миллионов долларов на нужды Украины.

«Во-первых, это – не помощь. Когда мы с вами кладем на телефон деньги или подключаем электричество, мы же не оказываем помощь своему телефону. Украина – просто орудие, и никто ей не оказывает помощь. Когда рабовладелец мотыге покупает раба, это не говорит, что он оказывает ей помощь. Действительно финансирование украинской армии чуть-чуть уменьшилось, но это понятно почему – потому что они сейчас не могут объявить стратегию. У них была четкая стратегия в 2023 году – максимально вооружать украинскую армию, и она наносит поражение на поле боя России, стратегическое поражение. Не получилось, так они находятся в стратегической обороне. Какой следующий шаг будет, они пока не решили. Финансирование идет под конкретное решение. Поскольку решения пока нет, то продолжается финансирование по принципу сохранения прежнего уровня, вот он поддерживается», – заявил Марков.