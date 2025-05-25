«Денег на армию нет, люди бегут из страны тысячами» – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.05.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже не в состоянии финансировать ВСУ без прямых денег от Запада.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не в состоянии финансировать ВСУ без прямых денег от Запада. Об этом...

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«Украинская экономика достигла абсолютного потолка в возможности военных издержек. И уже два года военные издержки Украины в долларовом эквиваленте практически не растут. Незначительно меняются только.

Военные издержки сами по себе увеличиваются, но украинская экономика уже не может финансировать напрямую армию, поэтому необходимы прямые деньги стран ЕС или стран G7 для финансирования ВСУ», – сказал Бортник.

«Также на этой неделе стало известно, что только по официальным данным за время войны почти 45 тысяч человек, ну прежде всего мужчин, конечно, незаконно выехали за границу. Это данные, которые собираются у стран-партнеров.

Еще 30 тысяч человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Более 7 тысяч уголовных производств было открыто. До судебных приговоров дошло только 400», – добавил политолог.

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