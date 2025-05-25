«Денег на армию нет, люди бегут из страны тысячами» – Бортник

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Украина уже не в состоянии финансировать ВСУ без прямых денег от Запада.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономика достигла абсолютного потолка в возможности военных издержек. И уже два года военные издержки Украины в долларовом эквиваленте практически не растут. Незначительно меняются только. Военные издержки сами по себе увеличиваются, но украинская экономика уже не может финансировать напрямую армию, поэтому необходимы прямые деньги стран ЕС или стран G7 для финансирования ВСУ», – сказал Бортник.