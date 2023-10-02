Денег на войну для Украины больше нет – Соскин

Анатолий Лапин.  
02.10.2023 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Финансы


США завершили финансирование войны на Украине, оставшихся денег хватит в лучшем случае на два месяца.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США завершили финансирование войны на Украине, оставшихся денег хватит в лучшем случае на два...

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По мнению Соскина, дальше украинская армия и весь госбюджет страны останется без средств на существование.

«Все закончилось полным крахом – денег нет. Денег для ведения войны нет. То, что говорил Орбан, что говорил Путин и прочая шобла. То, что говорил Дуда, что надо теперь отходить от Украины, потому что она «потопельнык» [утопленник]. Вот, все это свершилось. Все, дорогие. Значит, надо принимать соответствующие решения, потому что осталось 45 дней у Украины. Все.

Пока еще есть остатки денег, но их совсем мало, их хватит еще на октябрь, может, ноябрь еще протянуть удастся. Все. Поэтому делаем вывод – деньги на поддержки Украины, на фронт и, что самое поганое, на внутреннюю поддержку госбюджета, на пенсии, еще страшнее – на выплаты воинам, армии, которая воюет на фронте, их уже Америка не имеет. Все, их нет», – заявил Соскин.

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