Денег не будет: хуситы встали на пути Украины – Климкин

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 19:45
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Из-за напряженности в Красном море и противостояния хуситов с западной коалицией может обрушиться мировая экономика. Это приведет к тому, что Украине будет сложно «продавать себя» и разговаривать со странами Запада о выделении очередной экономической помощи.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за напряженности в Красном море и противостояния хуситов с западной коалицией может обрушиться мировая...

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«Через Красное море идет примерно 35-38% всего контейнерного трафика. Если кому угодно – хуситам или кому-то другому удастся этот трафик нарушить, то мировая экономика не выдержит. Это будет плохо также и для нас. Чем сложнее экономическая ситуация, тем сложнее нам вести разговоры о помощи Украине, тем сложнее это, простите за цинизм, продавать это простым гражданам во многих странах – что Штаты, что Канада, что Европа. И то, что происходит сейчас вокруг Ближнего Востока, на самом деле, меняет мир», – заявил Климкин.

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