«Денег не платят, в бой гонят даже поваров. Катастрофа» – в Киеве рассказали о реалиях ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выжившие до сих пор солдаты украинской армии устали от войны и разочаровались в своём военно-политическом руководстве, и больше не способны одержать никаких побед.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Мосийчук зачитал письмо своего дружка-нациста, воюющего под Авдеевкой и крайне огорчённого сложившейся ситуацией:

«Залужный сравнивает текущую войну с Первой мировой, но мне она больше напоминает битву при Калке, когда бравада и нарциссизм стали причиной катастрофы, а вскоре и потери государственности. Пишут, что средний возраст солдата – 43 года. Полтора года он не проходил медицинского обследования, постоянно перемерзает и тяжело работает в условиях перманентного стресса. Более того, его постоянно пытаются на**ать. Например, оформить боевое распоряжение как бойца второй линии, а отправить на первую. В таком случае боевые выплаты будут составлять не сто тысяч, а тридцать. В случае гибели нет необходимости оформлять солдата как боевую потерю, потому что он пребывал вне линии боестолкновения. Очень выгодная и экономная схема. А тем временем в Киеве, как выяснилось после проверок в воинской части, уже с**здили на 60 миллионов на неправомерные выплаты. А в целом эта цифра больше 120 миллионов. Вы ж, наверное, сам понимаете, что официальные потери ВСУ в девять тысяч человек – враньё. Мотивация бойцов сильно отличается от той, что была в начале войны. Ждать очередей в военкоматы не стоит. Армия, где невредимые завидуют раненным, чуда не сделает. Но боюсь, что Зеленский и Залужный заняты какими-то своими делами», – прочитал Мосийчук.

Бывший депутат подчеркнул, что ситуация на фронте сложилась катастрофическая для ВСУ.

«Это пишет человек, который имеет высшее образование, был актёром, и воюет рядовым бойцом под Авдеевкой. И недавно он рассказывал, что дали команду идти на штурм точки противника, одно подразделение отказалось, тогда собрали поварят с кухни, отправили. И все ж понимают, что это в одну сторону. А потом, когда их эвакуировали, безногих выживших поварят, то потеряли ещё и две единицы иностранной техники. Это реалии войны», – добавил он.