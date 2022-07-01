«Денег нет»: мэр Варшавы проболтался пранкерам, что ждет украинцев

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Мэр Варшавы Рафаль Тшасковский назвал провокацией попытку российского посла возложить цветы к могиле советских солдат, погибших во Второй Мировой войне.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ему под видом мэра Киева Виталия Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили российскому послу множество раз о том, что в связи с тем, что Россия делает в Украине, ему не следует чувствовать себя в безопасности и устраивать провокации. Он хотел устроить провокацию и возложить цветы к могилам русских солдат 9 мая», – сказал Тшасковский.

Он пожаловался, что Варшава приняла максимум украинских беженцев. По его словам, сейчас в польской столице проживает 240 тысяч украинцев. Это 12-15% населения Варшавы. 80 тысяч украинских детей претендуют на места в школах.

По оценкам мэра, система образования готова принять дополнительно 5-7 тысяч детей, поскольку уже обучается 20 тысяч. Сам Тшасковский предлагает принимать только тех, «кто наиболее настойчив». Польские семья готовы принимать украинцев еще месяц-два, а потом их надо будет отправлять в другие европейские страны.

«У нас нет денег, европейских денег. Для наших национальных руководителей мы все воры, с ними очень трудно говорить о деньгах. У них нет стратегии, а у нас в Варшаве есть, но трудно получить финансирование на длительный период. Вот почему мы вынуждены были изменить решение о бесплатном проезде в общественном транспорте для беженцев. Теперь все зависит от ЕС. Пока средство нет, потому что у них нет денег», – сказал Тшасковский.