«Денег нет, но вы держитесь»: Коломойский рассказал, о чем говорит с Зеленским
Миллиардер Игорь Коломойский рассказал о своих контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он рассказал в интервью изданию “Новое время”.
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В ответ на вопрос держит ли он связь с президентом Зеленским Коломойский ответил: “Иногда, редко”.
В ответ на уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: “Морально поддерживаю”.
Также он привел пример подобных телефонных разговоров: “Как дела? Все в порядке? Держишься?” — “Держусь”. “Трудно?” — “Трудно”. “Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь”.
Коломойский заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы. Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного.
Комментируя замечание, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что официальной встречи не было.
“Может, оговорился”, — отреагировал на слова Зеленского миллиардер.
В то же время в интервью он подтвердил, что симпатизирует президенту:
“У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко”.
Спасибо!
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