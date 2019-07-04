04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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«Денег нет, но вы держитесь»: Коломойский рассказал, о чем говорит с Зеленским

Миллиардер Игорь Коломойский рассказал о своих контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Новое время”.

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В ответ на вопрос держит ли он связь с президентом Зеленским Коломойский ответил: “Иногда, редко”.

В ответ на уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: “Морально поддерживаю”.

Также он привел пример подобных телефонных разговоров: “Как дела? Все в порядке? Держишься?” — “Держусь”. “Трудно?” — “Трудно”. “Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь”.

Коломойский заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы. Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного.

Комментируя замечание, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что официальной встречи не было.

“Может, оговорился”, — отреагировал на слова Зеленского миллиардер.

В то же время в интервью он подтвердил, что симпатизирует президенту:

“У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко”.

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