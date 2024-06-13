Денег нет, но вы держитесь: стали известны подробности соглашения о безопасности между США и Украиной

Сергей Рыжов.  
13.06.2024 12:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


CNN и WP анонсом раскрывают подробности соглашения о безопасности между США и Украиной, которое будет подписано сегодня-завтра после встречи Байдена с Зеоенским на полях саммита «Большой Семерки» в Италии.

Главный вывод, довольно обескураживающий для киевских евроатлантистов: поскольку этот документ не будет ратифицировано Конгрессом, то любой следующий президент Штатов сможет из него выйти.

CNN и WP анонсом раскрывают подробности соглашения о безопасности между США и Украиной, которое...

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Как пишет CNN, этот договор якобы должен преодолеть политические разногласия внутри самих США, где множество демократов и республиканцев упрекают Байдена в нелостаточной поддержке Киева.

При этом текст соглашения не содержит никаких новых обязательств по перспективам вступления Украины в НАТО.

Ожидается, что соглашение, которое подпишут Вашингтон и Киев, будет подобным 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.

Договор предусматривает 10-летнее обязательство США (продолжение обучения ВСУ, сотрудничество в производстве оружия и военного оборудования, продолжение военной помощи, усиление обмена разведывательной информацией).

Среди других особенностей: Ссоглашение является исполнительным, а не формальным договором, поэтому может быть изменено или вообще отменено будущими администрациями США.

Соглашение не предусматривает конкретных финансовых обязательств США по обороне Украины.

Приложение к соглашению определяет планы администрации Байдена по сотрудничеству с Конгрессом для долгосрочного финансирования нужд Киева.

Соглашение предусматривает консультации между США и Украиной после возможных будущих атак России.

Соглашение не включает взаимную оборону, в отличие от обязательств при членстве в НАТО.

В общем, Киеву, как и прогнозировали, подсунули ни к чему особо не обязывающий Штаты, сверх того, что они уже и так делают, суррогат. Зато Зеленскому есть что предьявить украинцам, жаждущим успехов и подвижек на поле евроантлантической интеграции.

Так что, несмотря на то, что документ мало что прибавляет к реальной безопасности Украины, обе стороны могут быть довольны.

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