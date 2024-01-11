«Денег нет» – украинский ВПК зашёл в тупик
Украинское государство не финансирует исследования и разработки производителей ВПК, из-за чего промышленность находится в тупике.
Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас в контрактах с Минобороны не предусмотрено финансирование производственных разработок. А это значит, что мы не можем масштабировать производство.
Если станок стоит сто-двести тысяч долларов, а есть и такие что стоят миллионы, то как такой станок может позволить себе компания, которая в целом за год продаёт продукции на миллион? Физически не может, у неё просто нет таких денег. А банковская система не кредитует.
И это тупик. Все самоустранились от этой проблемы, и никто не хочет как-то это решать», – сказал Вернивский.
Он подчеркнул, что украинские производители не способны на самостоятельные разработки.
«Если посмотреть на гигантов, то они тратят на исследования и разработки миллиарды долларов. Разработка – это метод проб и ошибок, на базе которого ты создаёшь новый продукт.
Почему Украина сейчас отстаёт по fpv, или по реактивным самолётам – потому что специфические разработки стоят уже больше денег. А каждый отдельный изготовитель дронов не может потратить такие большие средства на исследования того же двигателя. И поэтому он будет просто покупать китайский», – подытожил эксперт.
В свою очередь, Юрий Романенко отметил, что так не продлится долго.
«Это всё будет продолжаться до того момента, пока Китай однажды не закроет поставки, что может в любой момент произойти, или из Турции не начнут перекрывать поставки. И все эти наши авиакружки, занимающиеся производством дронов, окажутся в ситуации, когда всё», – уверен Романенко.
Спасибо!
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