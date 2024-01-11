«Денег нет» – украинский ВПК зашёл в тупик

Украинское государство не финансирует исследования и разработки производителей ВПК, из-за чего промышленность находится в тупике.

Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас в контрактах с Минобороны не предусмотрено финансирование производственных разработок. А это значит, что мы не можем масштабировать производство.

Если станок стоит сто-двести тысяч долларов, а есть и такие что стоят миллионы, то как такой станок может позволить себе компания, которая в целом за год продаёт продукции на миллион? Физически не может, у неё просто нет таких денег. А банковская система не кредитует.

И это тупик. Все самоустранились от этой проблемы, и никто не хочет как-то это решать», – сказал Вернивский.