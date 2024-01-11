«Денег нет» – украинский ВПК зашёл в тупик

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 20:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Украинское государство не финансирует исследования и разработки производителей ВПК, из-за чего промышленность находится в тупике.

Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство не финансирует исследования и разработки производителей ВПК, из-за чего промышленность находится в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«У нас в контрактах с Минобороны не предусмотрено финансирование производственных разработок. А это значит, что мы не можем масштабировать производство.

Если станок стоит сто-двести тысяч долларов, а есть и такие что стоят миллионы, то как такой станок может позволить себе компания, которая в целом за год продаёт продукции на миллион? Физически не может, у неё просто нет таких денег. А банковская система не кредитует.

И это тупик. Все самоустранились от этой проблемы, и никто не хочет как-то это решать», – сказал Вернивский.

Он подчеркнул, что украинские производители не способны на самостоятельные разработки.

«Если посмотреть на гигантов, то они тратят на исследования и разработки миллиарды долларов. Разработка – это метод проб и ошибок, на базе которого ты создаёшь новый продукт.

Почему Украина сейчас отстаёт по fpv, или по реактивным самолётам – потому что специфические разработки стоят уже больше денег. А каждый отдельный изготовитель дронов не может потратить такие большие средства на исследования того же двигателя. И поэтому он будет просто покупать китайский», – подытожил эксперт.

В свою очередь, Юрий Романенко отметил, что так не продлится долго.

«Это всё будет продолжаться до того момента, пока Китай однажды не закроет поставки, что может в любой момент произойти, или из Турции не начнут перекрывать поставки. И все эти наши авиакружки, занимающиеся производством дронов, окажутся в ситуации, когда всё», – уверен Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть