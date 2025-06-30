«Денег России хватит надолго» – в Киеве ждут выхода на круглосуточный режим ракетно-дроновых атак РФ
Если Украина срочно не пойдёт на прекращение войны, обстрелы её территории будут усиливаться.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Массированные обстрелы Россией территории Украины продолжатся. В ночь на 29 июня российские Вооруженные силы осуществили самую масштабную атаку на Украину с начала войны, запустив 537 средств воздушного нападения. Это далеко не предел и, скорее всего, и этот рекорд скоро может быть побит», – сказал ведущий.
«Да, но и наша спецслужба, то же главное управление разведки, сказала, что к осени могут достигнуть показателей в тысячи (дронов и ракет в сутки). Промышленность российско-северокорейская работает дальше, не покладая рук.
Деньги есть. Деньги у России воевать есть еще на следующий год точно. Дальше ситуация зависит от мировых цен на энергоносители, и каких-то других проблем, которые возникают внутри России», – рассуждал Бортник.
«Но я думаю, что если не будет приложено надлежащее мирное усилие, то весь этот год и весь следующий год мы проведем в ситуации очень жесткой войны, которая все больше и больше будет автоматизироваться, роботизироваться.
И во многих украинских городах и областях исчезнет время без тревог. Воздушная атака будет постоянной, идти волнами, с использованием дронов. И если Россия сможет нарастить, например, производство дронов, выпуск дронов по Украине до показателей тысяча-полторы тысячи в день, то это означает, что нас ожидает впереди сумасшедший гуманитарный кризис. Люди будут уезжать, жить будет невозможно. И это означает, что разрушения будут даже не сопоставимы с нынешними», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: