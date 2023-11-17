«Деньгами в окопах не навоюешься. Нужны снаряды» – Карасев

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 10:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


США могут напечатать сколько угодно денег для Украины, однако они становятся бесполезными, поскольку страны Запада не готовы к тому, чтобы встать на военные рельсы.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут напечатать сколько угодно денег для Украины, однако они становятся бесполезными, поскольку страны...

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«ВВП считаете хорошо? В США доля сфер услуг 78% ВВП, в Евросоюзе 73%. Что это означает? Что если нам надо срочно перевести экономику на военные рельсы, чем вы переведёте, брокерами? Юристами, парикмахерами, барбершоперами? Всё сфера услуг. И тут деньги есть, можно напечатать Евросоюзу на миллион снарядов для Украины, а как снаряды произвести?

Для этого нужен ресурс человеческий, трудовой ресурс. А где его взять, если все барбершопы, если все в ночных клубах. Хорошо, на Западе это банки, крупные инвестфонды, цифра Илоны Маски и так далее. Но Илон Маск, Старлинк – да, а всё остальное? Танки он может выпустить или нет?», – сказал эксперт.

«А будет ли помощь идти или откажут? Допустим, Европа говорит: «Нет, мы вам выделили деньги на миллион снарядов». Ну, хорошо, деньги выделили. А на войне – это пустота, потому что на войне вы в окопах деньгами там не сильно рассчитаетесь. Нам нужны снаряды, нужны патроны и всё остальное», – возмущается Карасёв.

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