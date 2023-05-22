Деньги чиновников Смольного могут уходить на финансирование ВСУ через «своих» петербургско-украинских бизнесменов

Довольно известный в Петербурге дилер элитных автомобилей Тариэл Васадзе сотрудничает одновременно и с петербургскими чиновниками, и с украинскими элитами и олигархами.

О причудливых связях петербургского бизнес-сообщества с чиновниками из Смольного, и о том, что некоторые представители этого самого бизнес-сообщества не в ладах с законом в последнее время появляется все больше новостей. Однако речь, кажется, идет уже не о банальном криминале, а о том, что ряд предприятий Северной Столицы принадлежат «непростым» гражданам Украины. И вполне могут финансировать ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Одним из таких предпринимателей является Тариэл Шакрович Васадзе, который на Украине владеет корпорацией «УкрАвто», а в России у него АО «Корпорация Автокапитал». И, что особенно интересно, несколько крупных автосалонов в Петербурге. В том числе, ему принадлежит и «Звезда Невы».

В плане конкретных сумм, состояние господина Васадзе оценивается в 135 миллионов долларов США. Что касается непосредственно «Звезды Невы», которая является официальным дилером Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге, то этот салон в 2021 году принес Васадзе доходов на 7,6 миллиардов рублей, а чистой прибыли на 256 миллионов. И на что идет эта прибыль – очень интересный вопрос.

К слову, «Автокапитал» в целом, является этаким многопрофильным холдингом, куда входит множество компаний, которые занимаются не только автомобильным бизнесом. Есть в составе холдинга, например, ООО «Стройкоммерс». Эту фирму возглавляет Каха Мамиевич Таргамадзе. Человек с весьма нетривиальными формальными и неформальными связями. Так, одним из деловых партнеров Таргамадзе является Теймураз Хихинашвили. Который, в свою очередь, дружит и активно сотрудничает с Игорем Коломойским. Тем самым украинским олигархом, который спонсирует неонацистские батальоны.

Таргамадзе и Хихинашвили вместе являются учредителями «ООО Простор Косметикс», а гендиректором и «Простор Косметикса», и «Стройкоммерса» является Александр Петрович Шапран. Он же входит и в руководящий состав «Корпорации Автокапитал», о которой говорилось выше.

И да, то, что все это бизнес, имеющий непосредственное отношение к Украине, особо никогда и не скрывалось. В 2021 году в финансовой отчетности компании Васадзе «УкрАвто» прямо указывалось, что этот холдинг имеет свои доли в «Корпорации Автокапитал», «Стройкоммерсе» и «Звезде Невы».

Непосредственно Васадзе также знаком, а то и разделяет бизнес-интересы господина Хихинашвили. Известно, например, что оба эти бизнесмена еще в 2010 году посещали в Киеве банкет в честь 20-летия израильской добровольческой спасательной организации «ЗАКА» для того, чтобы внести пожертвования. Тогда Хихинашвили вместе с братьями внесли 180 тысяч долларов США, Васадзе – 60 тысяч.

Еще одним интересным знакомым господина Васадзе является Тимур Миндич. Еще один друг и партнер все того же Коломойского. Судить об этом можно по тому простому факту, что жена Миндича, Екатерина Вербер и дочь Васадзе, Нина, регулярно вместе посещают светские мероприятия на Украине.

К примеру, они вместе ходили на неделю моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в 2016 году. А мы помним, что «Звезда Невы» — это дилер именно компании Mercedes-Benz.

Собственно, бренд Мерседеса отвечает и на вопрос – почему все эти милые люди, которые платят налоги украинскому государству, так свободно ведут свои дела в России вообще и в Петербурге в частности. Согласно декларациям о доходах последних лет, высокопоставленные чиновники Смольного, а также их супруги, в основном предпочитают автомобили марки Мерседес. Есть вероятность отличная от нуля, что они покупали свои автомобили в том числе в центре «Звезда Невы». И, таким образом, по факту могли оказаться «спонсорами» ВСУ.

Ну, и нельзя забывать о личных и неформальных отношениях. Помимо того, что Теймураз Хихинашвили приятельствует с Игорем Коломойским, он же входит и в близкое окружение нынешнего губернатора Петербурга, Александра Беглова. А такая дружба дает определенные неформальные преференции. Можно даже сказать, что даёт она своеобразную «тефлоновую броню» от неудобных вопросов на тему того, куда же идут деньги с прибылей всех этих «петербуржско-украинских» предпринимателей.

И, к слову, вопросов к Васадзе, Хихинашвили или Таргамадзе особых и не возникает. Люди деньги зарабатывают, люди платят налоги тому государству, гражданами которого являются. Ну и вкладываются в это государство по мере сил, желания и возможностей. Самый главный вопрос здесь к господину Беглову и прочим чиновникам Смольного. Им, как, ничего не жмет в районе совести, когда они покупают «украинские» мерседесы, тем самым, спонсируя ВСУ?