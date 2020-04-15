Деньги для украинских учителей уйдут по карманам и в кассу МВФ

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада приняла бюджет, в котором сокращены расходы на образование, чтобы выполнить требования МВФ, без которых Украина не получит новый кредит.

Об этом в эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня был принят секвестр бюджета. Секвестр – это когда берут и обрезают некоторые статьи. Дыра бюджета прошлого года была 120 миллиардов гривен, и сейчас, только по первому кварталу, – 55 миллиардов, итого 175 миллиардов.

Это 6,5 миллиардов долларов. Сегодня мы говорим: мы должны принимать какие-то непопулярные законы. Вот Арахамия открыто на камеру говорит: «я как глава фракции толкаю всю свою фракцию на уголовное преступление».

То есть, уже можно возбуждать уголовное дело о покушении на преступление – должностное лицо говорит: мы это будем делать, это незаконно, это не конституционно, но мы это будем делать.

Вот, 6,5 миллиардов украдено. Мы сегодня просим (у МВФ) от 5 до 17 миллиардов. Ничего этого не будет, никто никогда таких денег не даст, дадут, в лучшем случае, первый транш в мае – 2 миллиарда.

Так вот, украли шесть, чтобы сейчас изнасиловать общество, законодательство, продать наши неоценимые активы, чтобы получить два. Вот цена.

Что предполагает этот закон? Прежде всего – уменьшение субвенций на поддержку учителей, 1,5 миллиарда секвестр. На одном университете написано, что для того, чтобы уничтожить страну, нужно уничтожить образование и тогда необразованные учителя, военные, врачи развалят эту страну изнутри. То есть, они режут по святому», – заключил эксперт.