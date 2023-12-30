«Деньги есть? А если найдём?» – главарь «Айдара» угрожает прийти с автоматами к депутатам Киевсовета «как пацанчики»

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Если власти Украины не найдут деньги на зарплаты военным из-за проволочек с утверждением военной помощи США, фронтовики ВСУ возьмут оружие и приедут выбивать финансирование под местные администрации.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, вооруженные боевики смогут обеспечить себя деньгами.

«Министерство финансов должно знать, где искать деньги… Если прозвучит: «Армия сама найдет деньги», поверьте, армия найдет, но это точно никому не понравится. Это уже будет как пацанчики на районе встречаются: «Деньги есть? – Нет. – А если найду?». Так вот, поверьте, найдем. Если людям с оружием дадут команду, что, если хотите воевать за свою страну, обеспечьте себе финансами сами – это абсолютно реалистичная задача, но тогда мало не покажется никому. Я представляю, как заходит, как был «Айдар» в 14-м году, сгоняет под стволами автоматов депутатов Киевсовета в сессионный зал, и говорим: «Чувачки, вы приняли недавно городской бюджет, в котором на оборону выделили 1% от всех расходов. Опаньки, прямо тут, под стволами – сели и переголосовали. Давайте эту вашу плиточку, фонтанчики конвертируем в нашу зарплату», – заявил Дикий.

Напомним, что еще недавно украинская пропаганда смаковала, будто в Крыму голосования проходят «под дулами автоматов». Теперь же подобную перспективу для Киева открыто озвучивают «херои» в телестудиях.