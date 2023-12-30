«Деньги есть? А если найдём?» – главарь «Айдара» угрожает прийти с автоматами к депутатам Киевсовета «как пацанчики»

Анатолий Лапин.  
30.12.2023 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Если власти Украины не найдут деньги на зарплаты военным из-за проволочек с утверждением военной помощи США, фронтовики ВСУ возьмут оружие и приедут выбивать финансирование под  местные администрации.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если власти Украины не найдут деньги на зарплаты военным из-за проволочек с утверждением военной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По его мнению, вооруженные боевики смогут обеспечить себя деньгами.

«Министерство финансов должно знать, где искать деньги… Если прозвучит: «Армия сама найдет деньги», поверьте, армия найдет, но это точно никому не понравится.

Это уже будет как пацанчики на районе встречаются: «Деньги есть? – Нет. – А если найду?». Так вот, поверьте, найдем.

Если людям с оружием дадут команду, что, если хотите воевать за свою страну, обеспечьте себе финансами сами – это абсолютно реалистичная задача, но тогда мало не покажется никому.

Я представляю, как заходит, как был «Айдар» в 14-м году, сгоняет под стволами автоматов депутатов Киевсовета в сессионный зал, и говорим: «Чувачки, вы приняли недавно городской бюджет, в котором на оборону выделили 1% от всех расходов. Опаньки, прямо тут, под стволами – сели и переголосовали. Давайте эту вашу плиточку, фонтанчики конвертируем в нашу зарплату», – заявил Дикий.

Напомним, что еще недавно украинская пропаганда смаковала, будто в Крыму голосования проходят «под дулами автоматов». Теперь же подобную перспективу для Киева открыто озвучивают «херои» в телестудиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть