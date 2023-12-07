«Деньги и дурак даст» – в Киеве требуют от США срочно переходить на военные рельсы

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Деньги для помощи Киеву всегда можно найти, проблема в боеприпасах, поэтому американцы должны перевести свою промышленность на военные рельсы, чтобы массово штамповать оружие для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же про финансы говорим со стороны Америки – а у нас решение есть по ракетам, которые могут так, как будет достаточно, чтобы Керченский мост снести? Нет пока что таких решений. Финансы – это лишь одна часть. Финансы на снаряды в этом году были, а было ли то количество снарядов, которое нужно? Нет. Не только деньги нужны, нужно ещё производство, переведение на военные рельсы производства. Вспомните Вторую мировую войну – американцы закрыли автомобильные заводы, все автомобильные заводы начали производить танки, более 120 тысяч самолётов, огромное количество!.. Они переводят на военные рельсы свою промышленность? Нет, не переводят ещё так массово. То есть важны не только деньги, деньги найдутся. Деньги есть у Японии, у Южной Кореи, технологии, деньги есть по миру. Мир не хочет дать Путину и России победить», – увещевал он.

«Деньги мы найдём, нужно иметь оружие. И я утверждаю, что американцы могут не только давать то оружие, что со складов, и замещать его другим, как они делают, они могут рискнуть и предоставить нам массово оружие. Вот, к такому решению они ещё не пришли», – переживал Чалый.