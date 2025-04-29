Если западные поставки оружия и денег прекратятся, Украина может попытаться создать ядерное оружие.

Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, неужели только возвращение к ядерное программе сможет защитить Украину.

«Все говорят, если вы не берете нас в НАТО, не даете нам гарантии, то что нам остается делать? У нас нет просто других решений. Вы нам гарантии не даете, наоборот, вы еще пытаетесь уменьшить армию, прекратить производство вооружения. Это же хотелки были российские, не наши», – оправдывался Ягун.

Однако, по его мнению, возвращение к ядерной программе может подождать, пока ЕС продолжает снабжать Киев оружием.