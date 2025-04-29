«Деньги или бомба»: генерал СБУ шантажирует ЕС стартом ядерной программы

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 08:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Если западные поставки оружия и денег прекратятся, Украина может попытаться создать ядерное оружие.

Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если западные поставки оружия и денег прекратятся, Украина может попытаться создать ядерное оружие. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, неужели только возвращение к ядерное программе сможет защитить Украину.

«Все говорят, если вы не берете нас в НАТО, не даете нам гарантии, то что нам остается делать? У нас нет просто других решений. Вы нам гарантии не даете, наоборот, вы еще пытаетесь уменьшить армию, прекратить производство вооружения. Это же хотелки были российские, не наши», – оправдывался Ягун.

Однако, по его мнению, возвращение к ядерной программе может подождать, пока ЕС продолжает снабжать Киев оружием.

«За нами стоит Европа. Пока что стоит. И отступать не собираются. И мы не одни. Но у нас есть историческая память, и мы очень четко понимаем, что такое мюнхенские договоренности, что такое финляндизация страны, когда вы там подпишите, а потом 20% страны ушло», – подытожил Ягун.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить