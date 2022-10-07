Деньги из воздуха – на войну с Россией. Украинские барыги зарабатывают на браслетах из «Азовстали»

07.10.2022  09:14 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Украинцы за день раскупили все браслеты из последней довоенной партии «Азовстали».

Украшения из лимитированной серии уже появились на платформе частных обьявлений OLX, но перепродают их вдвое, а то и втрое дороже.

Украинцы за день раскупили все браслеты из последней довоенной партии «Азовстали». Украшения из лимитированной...

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Платформа для сбора средств для войны с Россией United24 запустила пропагандистский проект «Азовсталь. Символ несокрушимости». В рамках первой части инициативы украинские барыги решили продавать браслеты, которые изготовлены из последней довоенной партии металла завода «Азовсталь».

Каждый браслет изготовлен из 5 граммов стали, которую произвели на прокатном стане 3600 комбината «Азовсталь».

Из-за ограниченного объема стали первая партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук. Стоимость изделия — 1 500 грн.

«Это солдаут. Все 10 тысяч браслетов из последней довоенной партии Азовстали проданы. Спасибо каждому из вас! Мы почувствовали, насколько важным и символом является этот браслет для украинцев. Поэтому уже начали создание следующего тиража и не останавливаем продажи. Надо будет немножко подождать свой браслет, но оно того стоит!» – написал глава украинской Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, украинцы не только быстро раскупили лимитированную серию браслетов, но и не менее быстро выставили их на перепродажу. Так украшения уже можно найти на платформе OLX, но по ценам вдвое, а то и втрое выше. Там продавцы просят за браслет от 2500 до 5000 гривен.

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