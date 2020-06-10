Деньги МВФ добивают экономику Украины и лишают страну суверенитета – экономист

10.06.2020, Киев, Игорь Петров

МВФ выдвигает крайне невыгодные для Украины условия предоставления очередного займа, и было бы разумнее брать деньги у своих собственных инвесторов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономист Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны все-таки ориентироваться на наши внутренние возможности. Мы должны работать с нашими национальными компаниями, с национальными инвесторами, а не занимать на достаточно сложных условиях деньги МВФ.

Для меня, например, непонятно, как можно увеличивать цену на газ для населения. У населения и так нет денег, чтобы платить. У нас из месяца в месяц задолженность населения за услуги ЖКХ – более 60 млрд грн. И еще больше увеличивать цену на газ? Я считаю, что это невозможно.

Пенсионная реформа – мы понимаем, что когда говорят об увеличении пенсионного возраста, то людям негде работать, их пачками увольняют. В 65-70 лет человек физически не сможет устроиться – не то что на какую-то пристойную работу, а вообще ни на какую.

Ну и так далее. Например, увеличение прав наблюдательного совета «Нефтегаза» и других госкомпаний. Я бы набсоветы вообще уволил, они не нужны, а тут еще им увеличивать права», – возмущен экономист.