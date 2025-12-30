Деньги на крови: на Украине рождаются сотни новых олигархов – укро-экономист
Украинские производители оружия, прикрываясь патриотизмом, в первую очередь, думают, как набить свой карман, игнорируя интересы страны.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Эксперт говорит, что в стране нет такой отрасли, которая была столь закрытой и одновременно коррупционной, как оборонная.
Он добавляет, что многие из производителей «живут, как в последний день, для которых стоит задача заработать как можно больше денег».
«Это новые будущие олигархи, новые будущие спонсоры политиков. Их уже реально десятки, возможно, даже сотни. Не проблема с тем, что ОПК зарабатывает деньги на войне. Проблема в том, что ОПК забывает, благодаря кому они могут зарабатывать эти деньги.
Потому что часто их работа направлена не на обеспечение солдата в окопе, а на заработок. Но они работают, потому что где-то там, за 100, 200, 500 километров люди сидят в земле, держат фронт и позволяют в Днепре, Киеве, Львове кому-то производить продукцию, продавать ее за большие деньги, прикрываясь патриотизмом», – возмущается гость эфира.
Он прогнозирует, что после войны порядка 70% этих компаний умрет.
«А остальная часть превратится в мировые компании-корпорации, часть купят мировые компании-корпорации или поглотят, часть будет на плаву… такими середнячками», – отметил Чмут.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: