Деньги на крови: на Украине рождаются сотни новых олигархов – укро-экономист

Украинские производители оружия, прикрываясь патриотизмом, в первую очередь, думают, как набить свой карман, игнорируя интересы страны.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что в стране нет такой отрасли, которая была столь закрытой и одновременно коррупционной, как оборонная.

Он добавляет, что многие из производителей «живут, как в последний день, для которых стоит задача заработать как можно больше денег».

«Это новые будущие олигархи, новые будущие спонсоры политиков. Их уже реально десятки, возможно, даже сотни. Не проблема с тем, что ОПК зарабатывает деньги на войне. Проблема в том, что ОПК забывает, благодаря кому они могут зарабатывать эти деньги. Потому что часто их работа направлена не на обеспечение солдата в окопе, а на заработок. Но они работают, потому что где-то там, за 100, 200, 500 километров люди сидят в земле, держат фронт и позволяют в Днепре, Киеве, Львове кому-то производить продукцию, продавать ее за большие деньги, прикрываясь патриотизмом», – возмущается гость эфира.

Он прогнозирует, что после войны порядка 70% этих компаний умрет.