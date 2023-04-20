Деньги на воздух. Сотни миллиардов продолжают уходить в недружественные страны

Роман Рейнекин.  
20.04.2023 15:17
  (Мск) , Киев-Москва
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Авторская колонка, Дзен, Россия, Санкции


Читаю свежую новость: правительство РФ выделило 300 млрд рублей «Аэрофлоту» и «Авроре» на выкуп самолетов из иностранного лизинга.  Хорошо это или плохо – вот первый вопрос, который задаст усредненный потребитель новостей, не особо вникающий в тему, но заинтригованный самим фактом озвучивания столь масштабных трат из казны.

Ответ на этот вопрос будет двояким. С одной стороны, тот факт, что правительство решило поддержать отрасль в сложное время, как и то, что  в бюджете завалялись «лишние» 300 ярдов, – не может не радовать. С другой стороны, этим деньгам, да еще и в условиях СВО, бюджетного дефицита и санкционного давления можно было бы найти другое применение, нежели отдать их фактически в карман частных структур из недружественных стран, косвенно профинансировав тем самым ведущуюся Западом войну против России.

Читаю свежую новость: правительство РФ выделило 300 млрд рублей «Аэрофлоту» и «Авроре» на выкуп...

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В конце концов, отечественному авиастроению в рамках курса на импортозамещение 300 миллиардов были бы явно не лишними. Однако эти деньги уйдут на Запад в качестве уплаты за списанные бог знает когда «Боинги», которыми, в основном, укомплектован авиапарк российских перевозчиков.

Крупнейшим лизингодателем российских авиакомпаний является  AerCap Holdings N.V. – ирландская авиационная лизинговая компания со штаб-квартирой  в Дублине. Его самолеты находятся в лизинге не только у «Аэрофлота», но и у «Уральских авиалиний», «Якутии», S7, «Ямала», Nordwind Airlines, Azur Air и перевозчиков помельче. Всего на конец 2021 года в лизинге у российских компаний находилось 5% авиапарка AerCap – это почти полторы сотни самолетов.

AerCap заявил об уходе с российского рынка одним из первых – еще весной прошлого года, разорвав  отношения с российскими партнерами из-за санкций.

«Эти санкции включают запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России при условии соблюдения определенных периодов прекращения поставок», – уточнили в руководстве AerCap.

Как отреагировало на этот недружественный жест российское государство? В теории можно было ожидать зеркального ответа, каких-то контрсанкций или даже национализации имущества резидентов из недружественных стран. К слову, украинское правительство с российскими и белорусскими активами именно так и поступает, обращая их в доход незалежной казны без всякой лишней рефлексии по поводу нарушения прав собственности, международно-правовых обязательств и всего остального. В общем, на войне как на войне.

Западные правительства демонстрируют меньший размах пиратства в отношении российских активов, но тоже не шибко рефлексируют при необходимости что-то конфисковать или заморозить.

В России же все как в старой песне про черного кота, то есть, наоборот. Прошлой весной, на фоне парада западных санкций и уходов западных компаний с российского рынка и под аккомпанемент призывов зеркально конфисковать имущество таких отказников на территории России, правительство до последнего тянуло с этим вопросом, позволив бенефициарам недружественных бизнесов спокойно эвакуироваться и РФ вместе с капиталами, продать российские активы третьим лицам или переписать их на собственных «фунтов» в РФ, выведя тем самым из-под санкций и позволив и дальше зарабатывать деньги в ту же кассу, но с изменившейся вывеской.

В итоге оказалось, что национализировать по факту как бы и нечего. А единственными пострадавшими остались попавшие под каток западных ограничений российские частные и госкомпании, большинству из которых никто таких поблажек и скидок не делал.

Есть, конечно, исключения, вроде работающих в Бельгии двух металлургических заводов, принадлежащих через офшор Fletcher Group Holdings структурам российского олигарха Лисина – единственного фигуранта российского списка Forbes, против которого в Бельгии не были введены никакие санкции: ни в 2014-м году, ни в 2022-м. Но такие случаи единичны.

В случае «Аэрофлота» и Ко невведение контрсанкций и отказ от резких движений вроде конфискации западных самолетов обосновывались год назад двумя резонами. Во-первых, тем, что гражданская авиация РФ – одна из самых уязвимых в плане санкций отраслей, с почти тотальной зависимостью от заграницы в плане комплектующих и самолетного парка.

А, во-вторых, резонными опасениями насчет возможности массовых арестов национализированных самолетов в зарубежных аэропортах по искам обиженных  лизингодателей.

Оба резона вполне обоснованны, однако что-то подсказывает, что, если бы правительство прошлой весной работало креативнее и энергичнее, то проблему можно было бы попытаться решить на самом старте по принципу баш на баш.

Например, оперативно создав проблемы западным компаниям в РФ и заставив уже их самих давить на собственные правительства с целью смягчения антироссийских санкций в отдельных секторах. Но время уже упущено, а после драки кулаками не машут, так что гражданской авиации остается разве что платить и каяться. Насчет последнего, я, конечно, утрирую, но вот первое – свершившийся факт. Соблюдение международного права по-прежнему идет в одни ворота, и ворота эти исключительно наши.

Этот пример –  когда Россия исправно тратит миллиарды на скрупулезное выполнение обязательств перед собственными врагами – далеко не единственный в своем роде. В этом же ряду можно вспомнить и плату за транзит газа по территории Украины, до сих пор исправно капающую на счета незалежного Нафтогаза, несмотря на всю риторику о враждебном нацистском режиме, и пресловутую «зерновую сделку», профит от которой получает кто угодно, кроме российского АПК, и ставшую притчей во языцех так и не национализированную ялтинскую квартиру четы Зеленских, и продолжающийся на фоне СВО отток капиталов из РФ, и рекордный рост вложений Центробанка в американские ценные бумаги (!), и многое другое.

В конечном счете, обижаться в этом смысле не на кого, кроме самих себя. И происходящее в экономике, когда РФ финансирует вражеские страны из собственного кармана – не более чем проекция общей установки на половинчатость и неопределенность, когда непонятно, то ли мы воюем, то ли нет. Так что не стоит удивляться предусмотрительно распахнутой калитке на случай стратегического отступления на заранее подготовленные позиции.

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