Деньги на залог для Кирилла Вышинского собрали через Facebook

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы арестованного по политическому обвинению руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил на своей странице в Facebook, что ему удалось собрать через социальные сети необходимую сумму для внесения залога за подзащитного, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана!» — написал Доманский.

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8 мая Печорский районный суд Киева назначил адвокату Вышинского выплатить залог в размере 192,1 тыс. гривен в рамках открытого ранее против него уголовного дела.

Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. 5 апреля Генеральная прокуратура Украины предъявила Доманскому обвинение, вручив соответствующий документ.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.