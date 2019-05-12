12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Общество, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, СМИ, Украина
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Деньги на залог для Кирилла Вышинского собрали через Facebook

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы арестованного по политическому обвинению руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил на своей странице в Facebook, что ему удалось собрать через социальные сети необходимую сумму для внесения залога за подзащитного, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана!» — написал Доманский.

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8 мая Печорский районный суд Киева назначил адвокату Вышинского выплатить залог в размере 192,1 тыс. гривен в рамках открытого ранее против него уголовного дела.

Доманского обвиняют в незаконной приватизации помещения в Киеве. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. 5 апреля Генеральная прокуратура Украины предъявила Доманскому обвинение, вручив соответствующий документ.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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