Молдова может служить примером для Европы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший в Кишинёв с пропагандистским визитом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе своей совместной пресс-конференции с молдавским премьером Дорином Речаном Туск заявил, что Польша поддерживает Молдову в стремлении стать частью Евросоюза. Он также отметил, что действия властей РМ после начала войны на Украине «являются примером для Европы».

«Сегодня мы должны продемонстрировать единство в контексте текущей ситуации в регионе, учитывая ситуацию на Украине. Варшава и Кишинев продолжат сотрудничество, и я убежден, что Молдова может стать примером для Европы в решении проблем, которые возникли не по вине страны, но оказывают на нее влияние», — вещал Туск.

Туск посетовал, что Венгрия, председательствуя в ЕС, будет недостаточно активна в вопросах расширения. Поэтому, по его словам, «на Польше лежит еще большая ответственность за то, чтобы наверстать упущенное время». Тем не менее, Туск уверен, что в Европе больше нет «серьезных политиков», которые сомневаются в необходимости расширения ЕС, особенно в отношении Украины и Молдовы. Он принялся агитировать молдаван принять европейские стандарты, осознавая трудность этой задачи, в особенности для молдавских аграриев.

«Нас ждет трудная работа, потому что, как вы знаете, вступление в Евросоюз — это не просто подписание нескольких документов, нужно также соответствовать определенным стандартам. Не думайте, что стандарты и требования направлены против вас. На самом деле — и я могу сказать это, исходя из опыта Польши — главная выгода от вступления в ЕС заключается не в деньгах, которые получают новые страны-члены. Самая большая выгода — это возможность установить высочайшие стандарты в политической и социальной жизни. Не случайно Европа считается самым привлекательным местом для жизни в мире», — агитировал Туск.

Слова о «самом привлекательном месте в мире» прозвучали двусмысленно, учитывая массовый переток населения новых членов ЕС в наиболее богатые страны Европы (чего стоят анекдоты о польских сантехниках) и вызванную этим депопуляцию, в частности, в странах Прибалтики.