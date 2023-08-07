Деньги не пахнут: Украина продолжает поставлять в РФ сырье для производства самолетов и ракет

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Российская оборонная промышленность продолжает получать стратегическое украинское сырье, необходимое в производстве титана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные инсайдеров в отрасли.

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Отмечается, что Украина 20% всех мировых запасов титановых руд, концентрат из которого, необходимый для производства титана, идет на экспорт.

«С июля прошлого года по апрель 2023 года принадлежащая государству Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, полученным от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию. В частности, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют в основателях граждан РФ и работают с Россией. К примеру, в июле, августе и сентябре 2022 года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании Sic Luceat Lux KFT, учредителями которой являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян (скорее всего, просто подставные лица)», – пишет РБК-Украина.

Указывается, что основными контрагентами этой компании и грузополучателями в 2021-2022 годах являлись ООО «Редметконцентрат» (Москва), ООО «Нерудная компания» (Белгород), ООО «Минко Рус» (Белгород) и другие российские компании.

«Таким образом, указанная компания является очевидной российской прокладкой, и государственная компания ОГХК не может этого не знать. Другой пример – польская компания BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основателем является Руслан Акопян – зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Акопян имеет российское гражданство. Эта компания получала партии ильменита из Украины летом и осенью 2022 года», – говорится в статье.

Еще более «вопиющей ситуацией» называется ситуация с «Запорожским титано-магниевым комбинатом», который продает на экспорт не просто сырье, а фактически готовую продукцию – титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана.

«В 2022 завод почти не работал, но распродавал продукцию, которая находилась у него на складах. В общей сложности было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен. Покупателями среди прочих оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией и имеющие российских учредителей. В частности, покупателем тетрахлорида выступила компания Nadezda Invest Doo, зарегистрированная в городе Будва (Черногория), соучредителями которой являются Сергей Орехов и Владислав Нечипоренко», – указывает издание.

Кроме того, губчатый титан с Украины покупала австрийская компания LL-Resourses GmbH, директором которой является гражданин РФ Анатолий Зайцев из Санкт-Петербурга. А титановый шлак в августе 2022 года покупала компания из Чехии Cytleon Sro, соучредителем которой является гражданин России Леонид Цитленок, зарегистрированный в Москве.

Утверждается, что таких компаний очень много.

«Их достаточно, чтобы утверждать – государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего являются военные заводы. В частности – крупнейший в мире производитель титана и продукции из него – «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которая исторически нуждалась в украинском сырье и продолжает нуждаться в нем сегодня. Продукция ВСМПО-Ависма широко используется военными заводами. В частности, для производства самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой продукции. Безусловно, ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, тщательного расследования и контроля за экспортом титанового сырья. Совершенно непонятно, почему Государственная служба экспортного контроля на данный момент не прекращает титановый экспорт фирмам-прокладкам, работающим с Россией», – негодует РБК-Украина.