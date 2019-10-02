Деньги от МВФ разоряют Украину – экономист

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Правительство хочет представить займы МВФ в качестве самых дешевых денег для Украины.

Однако в реальности эти займы стоят немало и не приносят пользу экономике.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава общественной организации «Национальный интерес» экономист Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во сколько оценить эти требования (реформ)? От правительства и лоббистов мы слышим, что средства МВФ – самые дешевые.

Это неправда. Даже в финансовом плане. И как оценить все эти требования – продажа земли, антикоррупционые суды, поднятие цен на газ для населения?

Если бы придумали какую-то формулу и оценили все эти требования, то мы бы просто поняли, что нам слишком дорого обходятся те деньги, которые мы получаем.

Опять же, для чего мы их получаем? Для увеличения долговой нагрузки в стране.

Это ноль инвестиций в реальный сектор экономики. Деньги даются для пополнения ЗРВ и возврат долгов тому же МВФ», – резюмировал докладчик.