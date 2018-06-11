Политнавигатор - Новости России и Украины
11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Украина, Финансы

Деньги от МВФ Украина ждет уже этой осенью


Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью этого года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

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Маркарова пояснила, что на данный момент ведутся переговоры с представителями фонда относительно выполнения оставшихся условий для предоставления дальнейшего финансирования. В частности, о тарифах на газ и реформировании энергетического сектора, и Минфин рассчитывает их скоро завершить и получить транш МВФ.

«Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества», — отметила Маркарова.

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

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