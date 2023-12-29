«Деньги растворились»: до фронта не доехало два миллиона дронов – Разумков

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Выделенные из украинского бюджета средства на создание «армии дронов» бесследно исчезли, и, как следствие, в ВСУ не увидели ничего, кроме бесполезных презентаций.

Об этом в интервью экс-депутату Бориславу Березе заявил экс-спикер Верховной рады, действующий парламентарий Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выделенные из украинского бюджета средства на создание «армии дронов» бесследно исчезли, и, как следствие,...

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«Сколько мы выделили на армию дронов? Тридцать четыре миллиарда. И вы, и наши зрители общаются, у каждой семьи есть друзья или близкие, которые воюют. И мы ездим по фронту, и каждый из нас задавал вопрос военным: «Скажите пожалуйста, вы видели армию дронов?» – «Нет». Одного парня я нашёл, который сказал: «Да, видел. Нам привезли, провели презентацию – и забрали назад».

А теперь давайте подсчитаем. Тридцать четыре миллиарда. Стоимость одного дрона, даже если взять с запасом – шестнадцать тысяч. Это получается – более двух миллионов ста тридцати с чем-то тысяч дронов. Даже если брать по два дрона на одного рашиста, то получится – минус один миллион семьдесят тысяч врагов. Просто уничтоженных людей врага. Но по фронту их не видят», – возмутился депутат.

Он подчеркнул, что Киев и не думает утруждаться решением проблемы дефицита вооружения ВСУ.

«Когда я спрашиваю старших офицеров, как они получают дроны – друзья присылают, волонтёры. А государство где-то 10-20% от общего объёма полученного.

Хотя государство и само получило их от волонтёров и гуманитарной помощи от наших партнёров. Они просто об этом не знают. И когда мне рассказывают об армии дронов – где эта армия? Мы не перешли на военные рельсы.

А у России сегодня много дронов, они начинают нас обгонять. Нельзя недооценивать врага» – добавил Разумков.

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