29.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Деньги украинских маршрутчиков пора поискать в кабинете Авакова – политолог


За криминогенную ситуацию в Украине отвечает Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и вина за то, что в стране происходят вооруженные разборки между разными группами предпринимателей, лежит на нем.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Это не единственное резонансное преступление, которое произошло на территории Украины в последнее время. В правоохранительной системе проблемы носят системный характер. Арсен Аваков работает министром седьмой год, еще никто не работал так долго министром внутренних дел Украины.

Он, конечно, может спихивать на кого-то проблемы, существующие в правоохранительной системе, но он сам не может в это верить. Ты седьмой год министр, ты седьмой год как бы борешься с преступностью и седьмой год преступность растет, раскрываемость падает, криминогенная ситуация ухудшается. Нет борьбы за то, чтобы жить в стране было безопасно. Идут какие-то разборки, криминальные, полукриминальные.

А кто крышует маршрутчиков, легальных и нелегальных? И тех и других «обилечивают» одни и те же менты, которые работают под Аваковым. Не удивлюсь, что какие-то деньги этих маршрутчиков, что легальных, что нелегальных, доходят и до самого Авакова», – сказал политолог.

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