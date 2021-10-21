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21.10.2021 19:30 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Газ, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Деньги украинских потребителей газа идут на роскошный офис «Нафтогаза»

Новости УкраиныРуководство НАК «Нафтогаз Украины» заключило договор стоимостью миллиард гривен об аренде бизнес-центра класса «А»...

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» заключило договор стоимостью миллиард гривен об аренде бизнес-центра класса «А» для своего аппарата.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Назову лишь одну цифру. Ещё во времена Коблева был заключён договор о переезде аппарата «Нафтогаза» в бизнес-центр класса «А» ценой в миллиард гривен на 3 года.

Миллиард гривен за аренду. В центре города Киева. Миллиард гривен. Это правда. Я не знаю, что будет делать сейчас Витренко.

Заключили такой предварительный договор, но сейчас боятся. Если они действительно переедут туда, на Софийскую площадь… Вот куда идут деньги, в частности, из тарифа.

Кто-то будет готовить барбекю на крыше с выходом в рабочий кабинет, а кто-то не может заплатить за тепло. Почему так происходит? Не знаю, надо спрашивать у правительства», – сказал Дмитрий Марунич.

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