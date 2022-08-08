Деньги в обмен на внука: Ротару пошла на сделку с ВСУ

08.08.2022  19:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Популярная в СССР певица София Ротару объявила о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военнослужащих.

Это произошло после того, как ее внук Анатолий Евдокименко сумел уехать в Париж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярная в СССР певица София Ротару объявила о сборе средств в поддержку жен и...

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Первый раз Евдокименко с отцом пытался выбраться из Украины в марте, но был остановлен украинскими пограничниками. Тогда переход через молдавскую границу стоил по данным СМИ 10 тыс долларов.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что сама певица вложит в свой фонд деньги, вырученные на продаже своей крымской недвижимости, приобретенной незаконно в украинские времена.

«Ничего нового. София всегда занимала русофобскую позицию. Народ по этой причине был против приглашения Ротару на новогодний Голубой Огонёк. Но кто у нас народ спрашивает? Здание виллы «София» на набережной Ялты — «Ванное заведение — больница Роффе» (XIX век) было внесено в госреестр национального и культурного достояния и куплено певицей с нарушениями за тысячу гривен (500 долларов по курсу на момент покупки). Сейчас здание выставлено на продажу за 50 миллионов евро. Часть денег, вырученных от продажи, видимо, пойдёт на помощь ВСУ», – написал Царев в своем ТГ канале.

Долгое время Ротару хранила молчание по поводу СВО на Украине. Ее директор Сергей Лавров объяснял это аполитичностью певицы. Однако в конце июля российский продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил, что Ротару переехала в США.

Тогда же в ее соцсетях и соцсетях ее внучки Сони Евдокименко стали появляться посты в поддержку Украины с осуждением России.

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