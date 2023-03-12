Деньги войны. За счёт чего Украина идёт на рекорд по расходам на оборону

На Украине хотят увеличить военные расходы на целых 500 миллиардов гривен – с нынешних 1 триллиона 141,1 млрд грн (18,2 % ВВП) до 1 триллиона 650 млрд. Это будет самая большая сумма, когда-либо направленная на пушки в недолгой украинской истории.

Как выболтал в соцсетях известный сплетник из киевской Рады, нардеп-грантоед от партии «Голос» Ярослав Железняк, внести изменения в бюджет парламент Незалежной должен уже до конца марта. При этом законодателей не смущает тот факт, что дефицит госбюджета уже сейчас составляет 1 трлн 255 млрд гривен (или 20% ВВП) при доходах в 1,32 млрд грн и расходах 2,64 млрд грн.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В Киеве не скрывают, что это напрямую связано с новым этапом гонки вооружений, в рамках которой Запад намерен накачать Украину до состояния военного паритета с РФ. И, хотя в абсолютных цифрах эта залача кажется невыполнимой (во всяком случае, на короткую дистанцию в несколько лет), однако инициаторы, очевидно, руководствуются принципом «не добежим, так хоть согреемся».

Или, говоря иначе, – процесс освоения бюджетов в данном случае важнее результата.

Рассмотрим детально матчасть. Так, в 2021 году общий оборонный бюджет РФ составлял 65 миллиардов, а Украины – всего 5,9 млрд – в долларах США по обменным курсам на конец года.

При этом вот эти украинские почти 6 «ярдов» были для Неньки рекордной, почти неподъемной при состоянии ее экономики суммой, превышавшей 5% ВВП согласно утвержденному еще при Порошенко нормативу отчислений на оборону.

В 2022 году на Украине потратили на войну уже 6% ВВП или примерно 10 миллиардов долларов. При этом до соответствующих российских цифр все равно далеко как до Луны.

В нынешнем году на оборону и безопасность уйдет треть российского госбюджета – расходы на армию и спецслужбы превысят 9 трлн рублей (143 млрд долларов).

Причем, больше половины финансирования по статье «национальная оборона» приходится на гособоронзаказ, объем финансирования которого в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Остальное – это расходы на деятельность войск, денежное довольствие военнослужащих, учения, военное капитальное строительство и так далее.

При этом стоимость самой по себе СВО и соответствующая нагрузка на российский бюджет не так уж и велики. По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, если общая дополнительная нагрузка на бюджет от спецоперации составляет 1,2 трлн рублей, то есть $18–20 млрд, то траты можно назвать сравнительно небольшими, особенно на фоне Украины, где 90% всех налогов в 2023 году пойдут на нужды армии.

И даже несмотря на то, что половину всех доходов Украины в этом году направили на оборону, все равно даже в таком виде бюджет ведомства Резникова составляет меньше 29% от бюджета ведомства Шойгу. Суммарные же расходы на оборону и безопасность в России будут в пять раз больше, чем у Украины.

При этом общие расходы Украины вдвое превышают ее доходы, и концы с концами Киев сводит исключительно за счет помощи с Запада.

Кильский институт мировой экономики взялся оценить суммарную военную помощь Украине стран западного блока. Оказалось, что уже оказанная и обещанная помощь к началу октября прошлого года составила 126 млрд долларов, что почти превышает размер всего украинского ВВП (по оценке МВФ 130 млрд).

Только США предоставили 55 млрд, из них на 29,2 млрд военная помощь, финансовая на 16 млрд и гуманитарная на 10 млрд. Польша, Великобритания и Германия предоставили по 7 млрд, причем в Польше и Германии половина средств ушла на помощь беженцам. Отдельно деньги выделялись институтами ЕС (19 млрд) и международными организациями – 10 млрд.

Какие выводы следуют из этого обилия цифр?

Прежде всего, то, что втягивание в заочное соревнование с РФ по части роста военных расходов для Киева абсолютно бесперспективно. Эту гонку он уже проиграл, воюя за чужой счет.

При этом расходы Украины вдвое превышают ее доходы, в то время как у России – лишь на 11%. Как говорится, почувствуйте разницу.

На короткую дистанцию эта разница вряд ли сильно изменится в пользу Украины. Российское правительство планирует сохранить стабильность бюджета как минимум на ближайшие три года, в то время как у Шмыгаля с Марченко уже во весь голос заявляют, что без масштабной внешней помощи украинская казна вылетит в трубу уже в нынешнем году.

И речь идет вовсе не о военных расходах. Они – статья отдельная. Речь о том, что странам НАТО придется раскошелиться еще минимум на 38 млрд долларов только для того, чтобы на Украине элементарно не загнулась даже нынешняя скромная социалка.

Например, не прекратились выплаты бюджетникам, а также, хоть и с опозданием, но была проведена так и не состоявшаяся в этом месяце, но обещанная Зеленским индексация пенсий.

Второй год войны закономерно привел на полный западный пансион не только ВСУ, но и всю Украину в целом. А кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку.

Так что возможностей крутить собакой у украинского хвоста становится все меньше.

В то же время у Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Берлина и Варшавы остается все меньше мотивации для мирного разрешения конфликта.

С голой Украины много не возьмешь – там и так уже долги расписаны на 60 лет вперед и вероятность их возврата минимальная. А, значит, «отбить» потраченные «бабки» можно будет, лишь освежевав поверженную Россию.

И дело даже не в репарациях самих по себе. Контроль над ресурсами и ценами на них, а также передел рынков в свою пользу – одно это позволит Западу сбросить накопленный пар нынешнего кризиса, точно по такой же схеме, по какой был преодолен предыдущий масштабный кризис конца 80-х, из которого западные компании вышли, затрофеив и освоив огромные рынки СССР и стран восточного блока с их доставшимися за копейки ресурсами.

Именно это обстоятельство и является тем мотором», который заставляет военную машину НАТО двигаться вперед. А возможная «заморозка», если и произойдет, будет лишь короткой остановкой на этом пути.