Деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма, продолжают транжириться

07.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Россия
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Отремонтированный в январе этого года сквер возле гостиницы «Москва» в Симферополе, долгие годы при...

Отремонтированный в январе этого года сквер возле гостиницы «Москва» в Симферополе, долгие годы при Украине находившийся в заброшенном состоянии, уже спустя полгода приходит в упадок – чиновники, отрапортовав о реконструкции, не заботятся об обеспечении дальнейшей сохранности. Газон потерялся в кустах сорняков, из-под покрытия торчат провода, качели накренились и грозят упасть на детей, а саженцы туи начали засыхать и пожелтели.

Об этом в своем блоге пишет местный журналист Дмитрий Высота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что снимаю видео после нескольких дней дождей. Но два дня дожди уже не идут, да и саженцам он не помог. Вопрос с куском земли без травы я писал еще зимой. Вопрос так и остался. Вобщем, небольшой видео обзор нового сквера возле гостиницы «Москва».

Почему кривые качели? Я знаю ответ – неоднократно гонял молодежь, водружающуюся по 5 человек на эти качели и раскачивающие её против задуманного направления движения качели. Качели однажды сложатся бревнами на ребенка – проверка Следственного комитета, моментально «здравствуйте».

Что нужно сделать для того, чтоб его довели до ума? Много недоделок», – написал Высота.


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