Деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма, продолжают транжириться

07.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Отремонтированный в январе этого года сквер возле гостиницы «Москва» в Симферополе, долгие годы при Украине находившийся в заброшенном состоянии, уже спустя полгода приходит в упадок – чиновники, отрапортовав о реконструкции, не заботятся об обеспечении дальнейшей сохранности. Газон потерялся в кустах сорняков, из-под покрытия торчат провода, качели накренились и грозят упасть на детей, а саженцы туи начали засыхать и пожелтели.

Об этом в своем блоге пишет местный журналист Дмитрий Высота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я понимаю, что снимаю видео после нескольких дней дождей. Но два дня дожди уже не идут, да и саженцам он не помог. Вопрос с куском земли без травы я писал еще зимой. Вопрос так и остался. Вобщем, небольшой видео обзор нового сквера возле гостиницы «Москва». Почему кривые качели? Я знаю ответ – неоднократно гонял молодежь, водружающуюся по 5 человек на эти качели и раскачивающие её против задуманного направления движения качели. Качели однажды сложатся бревнами на ребенка – проверка Следственного комитета, моментально «здравствуйте». Что нужно сделать для того, чтоб его довели до ума? Много недоделок», – написал Высота.