Деньги выделялись – результата нет: Почему провалена домобилизационная подготовка в России

Домобилизационная подготовка должна была начаться сразу после объявления СВО, и идти на базе военных полигонов и частей, которые задействованы на передовой под кураторством выбывших из-за ранений офицеров.

Однако вместо плановой работы все делается ситуативно и хаотично, потому что ответственные за подготовку губернаторы за редким исключением понимают, что для этого необходимо.

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Как отметил в эфире «Крым 24» военный эксперт Руслан Казанцев, для мобилизационной подготовки нужна современная материальная база и теоретические азы, которые раньше преподавали в школе на уроках НВП.

«Мобилизационная подготовка должна была начаться раньше и начаться с системы образования. Почему-то только сейчас, спустя год СВО начинают задавать вопросы, надо, наверное, нам ввести обратно военную подготовку, хотя об этом твердили задолго до СВО ещё с «Крымской весны». Но её нет, и чтобы вывести человека на подготовку, в него нужно вложить базовые знания, – подчеркнул он. – И потом, как уже все говорили, нужна инфраструктура, полигоны, современные учебные центр, не вот эти отсталые, где 5 минут идешь, чтобы поменять мишень, а потом обратно идёшь. Поэтому нужна револьверная система обучения, быстрая система. Понятно, что кто хочет, тот её сделал, не ожидая какого-то большого приказа. Но это опять бессистемность, один так, другой не так. А должны быть система, методика, и не такая старая, как с царских времён».

Военный эксперт Константин Третьяков уверяет, что модернизировать базу для мобилизационной подготовки должны были начать еще 15 лет назад. Но на местах этот вопрос спустили на тормоза, поскольку единого ответственного исполнителя у этой задачи нет.

«Знаете, наше государство задумалось о том, как это должно всё проходить, ещё в 2004 году. Это не просто слова, конкретно я разговаривал с человеком, который готовил для президента документы и тексты, которые он потом говорил в Федеральном собрании в своём послании 2004 года. Работа эта шла в 2008 году. Помните у нас переход был не спонтанный, а запланированный переход. Единственное, что там вмешался кризис, который у нас тогда был, и потребовались рабочие руки в экономику,» – напомнил эксперт.

«Программа по подготовке граждан к службе Вооружённых Силах до сих пор идёт, всего лишь с поправками на то, что получается реально на земле. Но она существует, и единственное, её не выполняют на местах. Сейчас думают, как бы обойти острые углы, но было признано, что ни один субъект Российской Федерации не выполнил те задачи, которые были поставлены Федеральным правительством по подготовке граждан к службе Вооружённых Силах. Мы же все знаем, что на подготовку граждан к военной службе в Вооруженных Силах выделяются деньги. А вы можете назвать орган или ряд органов управления подготовки граждан к службе? Их не существует, просто не существует. Соответственно, задача, которая ставится и не формулируется, она формулируется с разных точек в разных структурах, и каждый её по-своему естественно видит в рамках своего узкого профиля деятельности. А должен быть единый орган и единая задача, причём с прицелом опять-таки на 100 лет вперёд, потому что обучение – это теория, практика, экзамен. Теория – это помещения, учебные классы из расчёта на взвод в 30 человек, взаимодействие с другими родами войск в различных тактико-географических условиях. И, соответственно, они должны быть в каждом субъекте Российской Федерации. Вспоминаем, как у нас говорил президент о создании зональных центров допризывной подготовки и патриотического питания. И в каждом муниципалитете должны были быть созданы такие с учебными полигонами».

По мнению Третьякова, Крым в этом плане является передовиком, поскольку мобилизационный резерв тренируется еженедельно на полигонах. И это принципиальная позиция руководителя, который сам лично следит и участвует.

Причем для обучения используются базы 126-й бригады береговой обороны и 810-й бригада морской пехоты.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что пока воинские части выполняют задания на передовой, их полигоны нужно использовать для обучения.

«То, что нужно обучать мобилизационный резерв, я уже, наверное, говорю год, в том числе и по центральному телевидению. Для этого может быть не нужно объявлять всеобщую мобилизацию, или сразу мобилизовать 2 миллиона человек, – уверен он. – Сегодня военные городки со всей инфраструктурой, парками, полигонами, столовыми, казармами воинских частей, которые сейчас выполняют боевую задачу, стоят пустые, и нам ничего не мешает забрать офицеров, которые получили такие ранения, что не позволяют выполнять задачу на фронте, и создать учебные части по подготовке и переподготовке мобилизационного резерва. Уже и техника изменилась, прогресс же не остановишь, этому надо учить. Но здесь есть несколько моментов. Первое, это нужно создать, и второе – нужна техника, на которой учить, а она задействована на фронте. И третье: нужно понимать, кого и сколько надо обучить, посчитать, и после к этому приступать. Нужно посмотреть возможности учебно-материальной базы, сколько людей можно вместить, и отсюда исходить. И делать чем быстрее, тем лучше».