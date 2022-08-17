Деньги за проданную в России водку идут на помощь… ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На полках российских магазинов стоят товары, деньги от продажи которых идут на поддержку украинской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Практически во всех российских магазинах можно встретить водку «Хортица», «Первак» и «Мороша» — их производит компания Global Spirits. Основатель компании — выходец из Запорожья Евгений Черняк, занимающий 19 место в рейтинге украинского Forbes. Сейчас водка Global Spirits активно продается как в России, так и на Украине. В 2021 году отгрузки этих марок в РФ выросли на 45%, до 7,1 млн дол.», – отмечается в публикации.

Автор расследования отмечают, что сам Черняк в основном проживает в США, ведет видеоблог и старается не высказываться относительно политики.

«Еще в апреле он заявил, что создал благотворительный фонд Help Zp Ua, в который перечислил 1 млн долларов. В другие украинские фонды Черняк и его семья перевели 350 000 долларов. На сайте фонда Help Zp Ua сказано, что организация помогает исключительно мирным гражданам. Но в Instagram оказывается, что фонд активно помогает военнослужащим ВСУ, привозит им на передовую продукты питания, а также то, «что так необходимо на нуле».

И получается так, что деньги, вырученные от продажи «Хортицы» где-нибудь в российском Иркутске, идут на поддержку ВСУ», – резюмирует «Рыбарь».