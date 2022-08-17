Деньги за проданную в России водку идут на помощь… ВСУ
На полках российских магазинов стоят товары, деньги от продажи которых идут на поддержку украинской армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».
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«Практически во всех российских магазинах можно встретить водку «Хортица», «Первак» и «Мороша» — их производит компания Global Spirits. Основатель компании — выходец из Запорожья Евгений Черняк, занимающий 19 место в рейтинге украинского Forbes. Сейчас водка Global Spirits активно продается как в России, так и на Украине. В 2021 году отгрузки этих марок в РФ выросли на 45%, до 7,1 млн дол.», – отмечается в публикации.
Автор расследования отмечают, что сам Черняк в основном проживает в США, ведет видеоблог и старается не высказываться относительно политики.
«Еще в апреле он заявил, что создал благотворительный фонд Help Zp Ua, в который перечислил 1 млн долларов. В другие украинские фонды Черняк и его семья перевели 350 000 долларов. На сайте фонда Help Zp Ua сказано, что организация помогает исключительно мирным гражданам. Но в Instagram оказывается, что фонд активно помогает военнослужащим ВСУ, привозит им на передовую продукты питания, а также то, «что так необходимо на нуле».
И получается так, что деньги, вырученные от продажи «Хортицы» где-нибудь в российском Иркутске, идут на поддержку ВСУ», – резюмирует «Рыбарь».
Спасибо!
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