Денис Пушилин анонсировал громкие увольнения в ДНР

11.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал разобраться в причинах неудовлетворительного решения ряда проблем, возникших в результате обильных снегопадов, и произвести кадровые перестановки в руководстве администраций некоторых районов.

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по результатам рабочего заседания с руководителями администраций районов и ведомств республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня было проведено совещание с главами городов, администраций и ведомств ДНР, непосредственно участвовавших в расчистке снежных завалов на дорогах Республики. В этом году у нас действительно выдалась снежная зима. В плане праздников – это, конечно, хорошо, а в плане работы коммунальных служб и «Автодора», это для них стало испытанием», – рассказал глава ДНР.

Отдельно Пушилин отметил работу МЧС, которое продолжает предпринимать максимальные усилия по расчистке снежных завалов, а также подверг критике работу «Автодора» и глав некоторых районов ДНР.

Также глава Республики рассказал о том, какие решения были приняты по предотвращению возникших сложностей, тем более, что погодные условия, по его словам, и дальше будут приводить к затруднительным ситуациям.

Кроме того, он пообещал осуществить серьёзные кадровые изменения по результатам проверки и анализа причин возникших проблем.

«Исходя из той информации, которая мне поступает, считаю, что ряд городов и районов не справились с вызовами, которые преподнесла погода. После определённого анализа всей поступившей информации, считаю, что будет целесообразно подойти к вопросу кадровых изменений в ряде городов и районов нашей Республики. А что касается МЧС, считаю, что отдельных сотрудников стоит поощрить, исходя из того, что они работали сутками. Эта информация подтверждается при мониторинге, и это видно по результатам работы», – подытожил Денис Пушилин.