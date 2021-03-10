Денис Пушилин: Обстрелы идут по нарастающей. Украина настроена на войну

10.03.2021, Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Что стоит за сообщениями о переброске украинских танков к линии фронта, пытается ли олигарх Игорь Коломойский установить контакты с Донбассом? – об этом в блиц-интервью «ПолитНавигатору» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«ПолитНавигатор»: В социальных сетях очевидцы публиковали кадры эшелонов с украинской бронетехникой, движущиеся к линии фронта в Донбассе. Украинский юрист Татьяна Монтян уже выдвинула версию, что отсутствие маскировки – свидетельство того, что наступления не будет, а речь идет об игре «на повышение ставок» на каких-то переговорах, о которых не сообщают общественности. А киевский политолог Андрей Золотарев, напротив, допускает удар «кулаком ВСУ» на небольшом участке фронта – возможно, захват части Горловки – также для повышения ставок, например, на переговорах по пересмотру «Минска-2», чего давно уже добивается Киев.

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Какую версию считаете вероятной вы, или просто Украина, не скрывая, действительно готовится к войне? Идут ли сейчас какие-то тайные переговоры, для которых могут повышаться ставки?

Денис Пушилин: Не тот случай, когда стоит гадать, только ли пугает Украина таким количеством танков, направляющихся в сторону Донбасса, или будет из них обстреливать наши населенные пункты. Надо готовиться к различным вариантам развития событий, что мы и делаем.

К тому же, эшелоны с бронетехникой ВСУ мы рассматриваем не сами по себе, они – составляющие всей картины агрессивного поведения украинской власти. Эскалация на линии соприкосновения, абсолютная недоговороспособность украинской стороны на минской площадке, воинственная риторика киевских политиков – всё это в совокупности говорит о том, что Украина настроена на войну, а не на мир.

Руководитель украинской делегации в Контактной группе Кравчук фактически открыто признаёт нацеленность на силовой вариант и говорит на языке ультиматумов: либо вы соглашаетесь на наш очередной «мирный план», который переписывает Минские соглашения, либо у нас есть военный сценарий.

Было бы крайне безответственно надеяться, что Украина ограничится провокациями. Они и так уже идут. Противник стремится втянуть нас в боестолкновения, чтобы обвинить в срыве Минских соглашений. Активность обстрелов идет по нарастающей – уже применяются реактивные системы залпового огня «Град».

Только за последние сутки украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку в районе шахты им. Гагарина, Веселое, Старомихайловку, где повреждены четыре домостроения. На этот раз обошлось без жертв.

Любые «мирные планы», о которых заявляют киевские политики, должны прежде, всего обсуждаться между сторонами конфликта – Украиной и ДНР с ЛНР. Нам никаких предложений с украинской стороны не поступало.

Это еще раз подтверждает: так называемый «мирный план» далек от Минских соглашений, а значит, официальный Киев опять «себе на уме», то есть не оставляет попыток обыграть всех – и внутри, и вовне. А на самом деле – уничтожает и себя, и все, что осталось от страны.

«ПолитНавигатор»: Предпринимает ли олигарх Игорь Коломойский какие-то попытки установить контакты с Донбассом после введения санкций против него в США? В Сети публиковались сведения о чуть ли не визите эмиссаров олигарха в ЛДНР. Можно ли доверять Коломойскому, учитывая его роль в подавлении Русской весны и трагических событиях в Одессе?

Пытался ли установить контакт с Донбассом представитель другого украинского клана – экс-глава МВД Захарченко? Не так давно он заявил об амбициях стать президентом «объединенного Донбасса». Остается ли в силе в ДНР статус персон нон-грата для окружения Януковича?

Денис Пушилин: Никто из названных лиц не пытался установить контакт с Донецкой Народной Республикой, потому что понимают безрезультатность таких намерений.

Они очень далеки от народа Донбасса, и народ Донбасса платит им тем же – полным недоверием.