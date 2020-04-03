Денис Пушилин рассказал об эпидемиологической ситуации в ДНР

03.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на многие проблемы, например, дефицит квалифицированных кадров, Донецкая Народная Республика способна отслеживать ситуацию и готова к вспышке эпидемии коронавируса.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте главы ДНР, сообщил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть лет жизни в условиях вооруженного конфликта и ограничений, включая комендантский час, однозначно научили граждан Республики выживанию в экстремальных условиях. Но это совсем не значит, что мы лучше других оказались подготовлены к мерам по борьбе с коронавирусом.

Нас спасает то, что нам удалось сохранить систему общественного здоровья. Мы имеем возможность отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Республике, несмотря на существующие в этой отрасли проблемы, например, дефицит кадров. Наши медики – настоящие патриоты, энтузиасты своего дела – справляются с нынешней повышенной нагрузкой», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что в ДНР до сих пор не наблюдается вспышки эпидемии благодаря своевременным мерам, предпринятым руководством государства.

«В прошлом месяце мы предприняли ряд последовательных шагов, направленных на борьбу с коронавирусом. Создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, разработали план введения карантинно-ограничительных мероприятий на различные случаи течения событий. Закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Все, кто к нам въезжает с территории Российской Федерации, помещаются на 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.

Но мы пошли еще дальше и усилили режим повышенной готовности. Многие меры, которые раньше носили рекомендательный характер, стали обязательными к исполнению.

Теперь по прибытии в Республику из-за границы обязательна самоизоляция в течение 14 дней. Также соблюдать режим самоизоляции как минимум до 17 апреля обязаны и граждане в возрасте старше 65 лет. После 18:00 прекращается работа всех кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Обязательным условием стала социальная дистанция.

До сегодняшнего дня нам удавалось не допустить массовый завоз и распространение коронавирусной инфекции. Мы решительно настроены на борьбу с эпидемией, потому что для нашей экономики это чревато более серьезными последствиями, чем для других стран», – сказал Пушилин, вспомнив также об изоляции Республики от очагов пандемии, что также благотворно сказалось на эпидемиологической обстановке в ДНР.

Глава государства рассказал, что на данный момент в Республике подтверждены два случая коронавируса. Состояние больных на данный момент удовлетворительное.

«31 марта у нас был лабораторно подтвержден первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 был диагностирован у жительницы Республики, которая вернулась из Москвы. А на следующий день диагноз подтвердился у ее ребенка.

Сейчас самочувствие мамы и ребенка удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, они получают необходимое лечение. Уже очерчен круг общения больной. Все лица, с кем она непосредственно контактировала, госпитализированы либо находятся под постоянным наблюдением медиков, у них тест показал отрицательный результат.

Я могу с уверенностью сказать, что руководство Республики не намерено скрывать подлинную информацию о распространении коронавирусной инфекции на нашей территории. В условиях пандемии, которая охватила весь мир, это, по меньшей мере, нецелесообразно», – резюмировал Пушилин.