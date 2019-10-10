Денис Пушилин: Заявления Зеленского выдают его растерянность

10.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не желает или не способен реализовать Минские соглашения.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя очередной отказ Киева начать в Петровском и Золотом отвод сил и средств, согласованный Трехконтактной группой в Минске при посредничестве ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского выдают его растерянность и отсутствие понимания того, что нужно делать.

Озвученные Зеленским так называемые план «А» и план «Б» – это мечты, не имеющие никакого отношения к Минским соглашениям. О комплексе мер он упоминает с оговоркой, что Украину не устраивает порядок его выполнения.

Мы слышим от Зеленского, как ранее от Порошенко, что его интересует, прежде всего, выход на границу с Российской Федерацией, хотя речь об этом идет далеко не в первых пунктах соглашения.

В заявлениях Зеленского мы видим досужие рассуждения не политика, реально стремящегося к миру, а человека, которому не объяснили суть Минских соглашений. Так же как и не донесли тот факт, что для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенных участках не нужны семь дней тишины.

В результате сегодня украинская сторона вновь проигнорировала свои обязательства по процессу возобновления разведения на участке “Петровское – Богдановка”.

Исходя из того, что Зеленский прямо говорит о том, что он не доволен документом, который был подписан в Минске, напрашивается очевидный вывод: Украина взятые на себя обязательства выполнять не собирается», – подытожил глава ДНР Денис Пушилин.