10.10.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Денис Пушилин: Заявления Зеленского выдают его растерянность

Президент Украины Владимир Зеленский не желает или не способен реализовать Минские соглашения.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя очередной отказ Киева начать в Петровском и Золотом отвод сил и средств, согласованный Трехконтактной группой в Минске при посредничестве ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского выдают его растерянность и отсутствие понимания того, что нужно делать.

Озвученные Зеленским так называемые план «А» и план «Б» – это мечты, не имеющие никакого отношения к Минским соглашениям. О комплексе мер он упоминает с оговоркой, что Украину не устраивает порядок его выполнения.

Мы слышим от Зеленского, как ранее от Порошенко, что его интересует, прежде всего, выход на границу с Российской Федерацией, хотя речь об этом идет далеко не в первых пунктах соглашения.

В заявлениях Зеленского мы видим досужие рассуждения не политика, реально стремящегося к миру, а человека, которому не объяснили суть Минских соглашений. Так же как и не донесли тот факт, что для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенных участках не нужны семь дней тишины.

В результате сегодня украинская сторона вновь проигнорировала свои обязательства по процессу возобновления разведения на участке “Петровское – Богдановка”.

Исходя из того, что Зеленский прямо говорит о том, что он не доволен документом, который был подписан в Минске, напрашивается очевидный вывод: Украина взятые на себя обязательства выполнять не собирается», – подытожил глава ДНР Денис Пушилин.

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