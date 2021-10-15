Денисов: «ЕС считает Россию задержавшейся в развитии на пару веков территорией»

15.10.2021 09:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Заявление по итогам саммита Украина — ЕС показало, что в ближайшем будущем потепления отношений между Москвой и Брюсселем не будет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Этот документ важен с точки зрения того, что в нем содержится ряд позиций, свидетельствующих: в ближайшее время не стоит ожидать потепления отношений между Россией и Европейским союзом», – подчеркивает Денисов.

Он указывает, что 7 из 25 пунктов заявления посвящены России, Донбассу и Крыму, причем в в каждом из этих пунктов РФ предстает исключительно в негативном свете.

«Подтверждается, что ЕС будет координировать с Украиной дальнейшее применение санкций против России, приветствуется создание «Крымской платформы», по Крыму и черноморскому региону отдельно выделен десяток позиций, по которым с точки зрения ЕС Россия ведет деструктивную политику. Часть, посвященная Донбассу в документе, и странная, и удивительная, изобилующая откровенными фейками, но в то же время она очень показательна», – считает политолог.

Он обращает внимание, что в заявлении осуждаются нарушения режима прекращения огня «вооруженными формированиями», «которые поддерживаются Россией», и ни слова про украинских военных. При этом глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик сообщал на прошлой неделе, что 74% всех жертв в летние месяцы пришлось на территории ЛДНР, то есть в следствие обстрелов украинской стороной.

«Между тем в заявлении несколько раз повторяется призыв к России выполнить Минские соглашения в полном объеме. Так как страна не фигурирует ни в одном пункте ни первых (Минский протокол), ни вторых (комплекс мер) как сторона конфликта, возникает вопрос: как это можно реализовать?», – недоумевает автор.

В заявлении также говорится про осуждение паспортизации жителей ЛДНР со стороны России, причем утверждается, что «это противоречит Минским соглашениям»…

«Правда, непонятно, где в этих документах есть хоть слово о паспортах? Тогда паспортизация Украиной жителей Приднестровья по этой логике противоречит Минским соглашениям? Вывод из всего этого очень прост. В ЕС продолжают считать нас цивилизацией (а может просто территорией), задержавшейся в развитии на пару веков, исходя из этого и выстраивают такой разговор», – резюмирует Денисов.