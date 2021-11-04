Денисов: «Не понимающие Донбасс галичане с комплексом неполноценности идут во власть»

04.11.2021 08:16 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

У промышленного Донбасса и аграрной Галичины сформировалась абсолютная разная историческая память и геополитические ориентации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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Он напоминает, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников выдвинут на должность министра обороны Украины. При этом на место Резникова приходит теперь уже экс-депутат от «Слуги народа», завсегдатай политических ток-шоу на украинском телевидении Ирина Верещук.

Автор обращает внимание, что и Резников, и Верещук — уроженцы Галичины.

«И тут кроется один очень важный нюанс. Историческое развитие регионов Украины предопределило, что у множества галичан на протяжении десятилетий формировался комплекс неполноценности относительно Донбасса. Это было обусловлено разными факторами: экономическими (промышленный Донбасс и аграрная Галичина), исторической памятью, геополитическими ориентациями. Как следствие, многие уроженцы Галичины просто не в состоянии понять и принять Донбасс таким, какой он есть», – отмечает политолог.

«Подводя итог, уместно отметить, что эти изменения в украинском правительстве не повлияют на стратегический курс государства и сомнительно, что они привнесут значимые корректировки в профильных областях», – резюмирует Денисов.