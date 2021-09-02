Денисов: «Подписанные Зеленским в США документы влияют на нацбезобасность РФ»

Новости Украины

Не стоит отмахиваться и называть незначительным последний визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Заключенные соглашения говорят об очень серьезной проработке визита. Отмахиваться от него и считать незначительным не стоит, потому что ряд документов напрямую влияют на российскую национальную безопасность. Сотрудничество в Черном море — одна из магистральных тем, в рамках которой Украина и США будут вместе давить на РФ. Соглашение о $3 млрд помощи для Киева также важно», – сказал Денисов «Известиям».

Напомним, что в США Зеленский подписал несколько документов, среди которых: меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС стоимостью порядка 30 миллиардов долларов, соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства до 2026 года, предусматривающее совместное «обеспечение безопасности в Черном море», а также меморандум о взаимопонимании по безопасности космических полетов. Кроме того, Экспортно-импортный банк США намерен выделить Украине 3 миллиарда долларов.

Кроме того, эксперт считает, что если удастся реализовать озвученный Зеленским план реформирования Украины (80 проектов, на реализацию которых потребуется 277 миллиардов долларов), то на постсоветском пространстве появится новая модель государства — с одной стороны, оно будет очень зависеть от западных партнеров, но с другой, ему будет обеспечен определенный экономический рост. Денисов полагает, что для некоторых стран такая модель может показаться привлекательной.