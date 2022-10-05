Денисова: «Азовцы» пожаловались на «эвакуацию», на следующий день их сожгли»

Новости Украины

Выдворенная со скандалом с поста омбудсмена Украины Людмила Денисова призналась, что была на связи с «азовцами» перед их уничтожением в Еленовке (ДНР), когда погибло несколько десятков пленных.

О возможной причине атаки она рассказала российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ней беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая точка зрение, что в Еленовке был удар «Хаймарсами», – задал тему разговора «Макфол».

«Это была спланированная акция. То есть я знала про Еленовку, у меня была связь по телефону с нашими «азовцами». Когда их туда переправили, я всё время была и с морпехами на связи. Они мне скидывали списки, кого забрали первых в плен – полторы тысячи морпехов сначала забрали русские, потом этих перевели. У них была одна трубка, и они мне скинули, что, пожалуйста, пополните нам телефон, мы вам скинем всю информацию. Я им заплатила по телефону, и они мне написали, потому что говорить не могли, какие там условия. Это было страшно. Я про это написала в соцсетях, проинформировала международное сообщество – это не понравилось политикам, нашей власти, потому что это делало их виноватыми в том, что наши «азовцы» находятся в таких условиях. На следующий день уже всё, связи не было, их просто сожгли», – рассказала Денисова.