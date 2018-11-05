Денисова опозорилась с обменом моряков

05.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ситуация с обменом крымских моряков с судна «Норд» на украинских браконьеров показала некомпетентность и недееспособность украинского уполномоченного по правам человека, экс-министра экономики АРК Людмилы Денисовой.

Об этом в эфире Первого крымского телеканала заявила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

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«Когда не получилось у силовых структур, у дипломатов, решили, чтобы этими вопросами занялись уполномоченные по правам человека. Согласование было получено на уровне президентов. Денисова просто поднимала скандалы, демонстрируя невозможность договориться. И тюрьмы посещала, и все, что угодно. В итоге этот момент оказался полным провалом», – сказала Лубина.

В итоге обменом моряков была вынуждена заняться первый украинский омбудсмен Нина Карпачева, в этом году ставшая вице-президентом Европейского института омбудсмена.

«К счастью, Европейский институт уполномоченных и зампредседателя Нина Карпачева подхватили эту идею и довели ее до конца с украинской стороны», – сказала Лубина.

Она также отметила участие в процедурах обмена главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее, как сообщал “ПолитНаивгатор”, Денисова рассказала, что все ее внуки, вывезенные из Крыма, стали украинскими националистами.