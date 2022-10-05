Денисова признала, что создавала фейки о младенцах по просьбе украинской разведки

Новости Украины

Бывший украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова придумывала фейки об изнасилованиях и прочих «преступлениях» российской армии потому, что об этом ее просили спецслужбы.

В этом она призналась российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ней беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно как можно больше историй, пиар-кейсов, нам нужно показывать самое худшее. А младенцев, что насиловали младенцев – это было? Где эти люди, почему они не идут в парламент, почему они не идут в Раду и не выступают, это же важно для нашего пиар-кейса», – поинтересовались пранкеры.

На что Денисова призналась, что сейчас власть не хочет заниматься этим направлением.

«Эти все младенцы были, они все у нас зафиксированы. Да, у нас нет фамилий, но у нас есть дата, есть имя, кто звонил, в отношении кого звонил. И это все, если бы те люди захотели, чтобы их истории были доведены, мы про них рассказывали. Им каждому был дан совет идти в правоохранительные органы», – сказала экс-чиновница. «Сейчас действительно создался вакуум. Никто не говорит о военных преступлениях, я не слышу. То есть все затихло. Была Денисова, которая кричала каждый день о военных преступлениях. Я каждый день, будучи уполномоченным, два раза в день – в 10 и в 17 готовила информационную справку о том, что здесь происходит. Где нас бомбили, какое оружие применили, где фосфорные бомбы, кого убили, кого изнасиловали, где что произошло и рассылала всем, начиная от ООН, ОБСЕ, Европейского парламента – всем. Каждый день два раза на английском языке. Теперь ничего не происходит. Не говорят о фильтрационных лагерях, не говорят о депортации, не говорят об изнасилованиях, не говорят о том, что убивают. Ни о чем не говорят. А можно же написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС. А уполномоченный не хочет давать это, потому что ему не велят. То есть теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в офисе президента. Поэтому мы теперь решили таким образом – так это меня просит власть, ну, разведка», – заявила Денисова.