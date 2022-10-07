Денисова призналась, что вешала лапшу на европейские уши ради поставок оружия

07.10.2022  15:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Европейские правительства нужно безостановочно «бомбить» информацией о зверствах российской армии, какими бы невероятными не были эти истории.

Об этом выдворенная со скандалом с поста омбудсмена Украины Людмила Денисова заявила в беседе с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые провели с ней беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские правительства нужно безостановочно «бомбить» информацией о зверствах российской армии, какими бы невероятными не...

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«Чем больше мы будем рассказывать, для того, чтобы в это поверить, это не надо проверять сейчас, это мы будем делать потом. Нам нужно создать историю, нужно об этом говорить. И неважно сейчас, подтверждённая это информация или нет, потому что счёт идёт на минуты, и нам нужно убедить правительства остальных стран, чтобы они поставляли больше вооружений. Это сейчас главный кейс, а всё остальное потом.

Мы должны победить в информационной войне, используя все средства – наши медиа, наших твиттер-ботов и многих остальных, это очень важную играет роль», – сказал «Макфол».

Денисова горячо согласилась с собеседником и привела конкретный пример.

«Когда я была в итальянском парламенте и встречалась с комитетом по международным отношениям. Меня сначала представили, мол, ну вот, сейчас она расскажет, то многие депутаты были увлечены собой. Они смотрели что-то в телефоне. Но когда я стала говорить конкретные случаи, они отложили телефоны. И там есть такая партия «5 Звёзд», которая была против поставки оружия, после того, как я им рассказала, показала, они сказали: нет, мы теперь только за, и будем голосовать за предоставление оружия.

Поэтому я очень вас поддерживаю в том, что вы говорите «пиар». Что рассказы эти через Бучу, Ирпень, Бородянку, Чернигов…В одной деревне стояли эти россияне, и там массово насиловали мужчин! Не трогали женщин, а насиловали мужчин!» – уверяет экс-омбудсмен.

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